AKB48 17´üÀ¸Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤æ¤¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡¡¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é½½¿ôÇ¯¡¢¸µ¹æ¤ÏÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤¬Â³¡¹¤È²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò»×¤¤AKB48¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¹¡ª
Âè2²ó¤Ï2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë5·î4Æü¤Ë17´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡Ê¤Ò¤é¤¿¡¦¤æ¤¡Ë¡£
²ÃÆþÁ°¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Á°ÊÔ¤Ç¤ÏAKB48¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡£»Ò¶¡»þÂå¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¤½¤·¤ÆAKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡º£¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÁ´Á³¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£ÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬·ù¤Ç¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥É¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡·ë¹½³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ïº½¾ì¤È¤«¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ë¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤¿¤ê¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Áá¤¯Áö¤ì¤ë¤«¶¥Áè¤·¤¿¤ê¡£Æü¾Æ¤±¤È¤«¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤â¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµã¤«¤Ê¤¤¡£
Ê¿ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼ø¶ÈÃæ¤ËÈ¯¸À¤È¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÀèÀ¸¤«¤é»Ø¤µ¤ì¤Æ¤â¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½°Ñ°÷²ñ³èÆ°¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡µë¿©¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µë¿©°Ñ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤«ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤È¤«¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼·Ï¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤«¤ï¤ê¤âËèÆü¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ªËß¤ò»ý¤Ã¤Æ1ÈÖºÇ½é¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿©¤¤¤·¤óË·¤À¡ª¡¡½¬¤¤»ö¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¥Ô¥¢¥Î¤È¥À¥ó¥¹¤È¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¢¤¢¤È¤Ï±Ñ²ñÏÃ¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°Ë°¤¤Á¤ã¤¦¡£1Ç¯¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¥¨¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿Ë°¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¥Ð¥ì¥¨¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£
Ê¿ÅÄ¡¡¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¯É½²ñ¤¬·ù¤Ç¼¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¥À¥ó¥¹¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ç3Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¤â3Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¹¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥À¥ó¥¹¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ç¤Å·Æ²DS¤È¤«Wii¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¤È¤«¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¤«¡¢¥«¥»¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÇ¯¶Ì¤òÃù¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢»ýµ×ÁöÂç²ñ¤Ç²¿°Ì°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½Â¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¾®2¤Î¤È¤¤Ë³ØÇ¯¤Ç8°Ì¤È¤«¡£±¿Æ°¤Ï¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½Éô³è¤Ï²¿¤ò¡©
Ê¿ÅÄ¡¡Ãæ³Ø¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤è¤¯¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£Æ±¤¸³ØÇ¯¤Ç½½²¿¿Í¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¤±¤ÉÊä·ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸......¡£
¡½¡½¾®2¤Î¤È¤¤Ï±¿Æ°¿À·ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¤á¤Æ¤«¤éÁ´Á³¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¹â¹»¤ÎÉô³è¤Ï¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤Ï¶¯À©¤Ê¤Î¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÙ¶¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¡Ö¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ÉÂê¤Ï¤ä¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡£¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤ä¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ÅÄ¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Æ¤«¤é¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£2¸Ä¾å¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¿¿µÕ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¸¤¤¤Ê¤é»ä¤âÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡£
Ê¿ÅÄ¡¡¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âº£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ñ³Ê¤È¤«¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¹â¹»¤Ç¤ÏÉô³è¤ËÆþ¤é¤º²¿¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈAKB48¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ÉÃæ3¤Ç¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é±þÊç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ï¼Ì¿¿¤òLINE¤ÇÁ÷¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¤È¹â1¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï´ØÅì¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â1¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!!¡¡¿³ºº¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©
Ê¿ÅÄ¡¡SNS¿³ºº¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£SHOWROOMÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷¤ä¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥êÅêÉ¼¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¤ËÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ§Ã£¤È¤«¡¢ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤È¤«¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢CM¤È¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¢£AKB48¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡½¡½½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¹â¹»»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢AKB48¤Ë¸þ¤«¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏAKB48¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ï¾®2¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤äÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤æ¤¤ê¤ó¡ÊÇðÌÚÍ³µª¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¿ä¤·¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢AKB48Á´ÂÎ¤¬¹¥¤¡£À¸¼Ì¿¿¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡¢¥¿¥ª¥ë¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°®¼ê²ñ¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡ºÇ½é¤ÏÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ë2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÅçºêÍÚ¹á¤µ¤ó¡¢²£»³Í³°Í¤µ¤ó¡¢Àî±ÉÍûÆà¤µ¤ó¤È¤«¡£Á°ÅÄ°¡Èþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¡ØR¤ÎË¡Â§¡×¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¤ÏAKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡£¤Ç¤â¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£17´ü¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï²¿ºÐ¤Ç¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡19ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¼¤á¤ÆAKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬µÞ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤½¤³¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¯»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ó¤Ç¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ë½ñÎà¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¡¢AKB48¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤´¤¤ÄÉ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¤½¤³¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¡©
Ê¿ÅÄ¡¡¤¢¤Þ¤ê¤¹¤´¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éAKB48¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¾§¿³ºº¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤æ¤¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¥½¥í¶Ê¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤â¥â¥Ç¥ë·Ï¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
Ê¿ÅÄ¡¡°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¹ç³ÊÄÌÃÎ¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÍ§Ã£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×¤ÏËè½µ·îÍËÆü¹¹¿·¡¡Ê¿ÅÄÐÒ´õ¤¬AKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¶Ã¤¤ä¶ìÏ«¤ò¸ì¤ë¸åÊÔ¤Ï4·î8Æü¸ø³«¡ª¡Û
¡üAKB48
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç1´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ¡£
2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë5·î4Æü¤Ë17´üÀ¸¡¢2023Ç¯4·î9Æü¤Ë18´üÀ¸¡¢2024Ç¯3·î17Æü¤Ë19´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¢þAKB48 63rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥é¥³¥ó¥¦¥¤¥ó¥¯¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¡ØAKB48¡¢ºÇ¶áÊ¹¤¤¤¿¤è¤Í...¡Á°ì½ï¤Ë¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍË25¡§30¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡ª¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡üÊ¿ÅÄÐÒ´õ¡Ê¤Ò¤é¤¿¡¦¤æ¤¡Ë
2002Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹157Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿
nickname=¤æ¤
¸ø¼°X¡Ú@yuki_hirata0903¡Û
¸ø¼°Instagram¡Úyuki__hirata¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í