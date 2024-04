BABYMONSTER、ついに完全体で始動！1stミニアルバムへの思いを語る「本当に苦労して作った」

新人ガールズグループBABYMONSTERが、今後の活動の決意を語った。3月31日、BABYMONSTERは公式YouTubeチャンネルを通じて「デビューカウントダウンスペシャル」というタイトルで生配信を行い、ファンと交流した。司会はジェジェが務めた。この日ジェジェは「公式デビューを本当に多くの方々が待ち望んでいた」と話した。ラミは「私たちがついに7人で、完全体でデビューをすることになりました。ファンの皆さんと同じくらい、私たちもすごく楽しみにしていました。わくわくして、すごく楽しみで、一方では緊張もしています」と心境を語った。ルカ、アヒョン、アサ、ローラ、チキタ、ファリタも「すごく緊張していますが、頑張ります」「長く待っていただいただけに、たくさん準備したので楽しみにしていてください。たくさん愛してほしいです」とファンに挨拶した。

BABYMONSTERの1stアルバムには「MONSTERS(Intro)」をはじめ、タイトル曲「SHEESH」「LIKE THAT」「Stuck In The Middle(7 ver.)」「BATTER UP(7 ver.)」「DREAM」「Stuck In The Middle(Remix)」など、ヒップホップからバラードまで様々なジャンルの7曲が収録された。タイトル曲「SHEESH」の意味についてラミは「『SHEESH』は驚きの感嘆詞です。私たちが世界を驚かせたという意味が込められています」と説明した。さらに収録曲「BATTER UP」は、7人バージョンで再誕生したと明かし、ファンの期待を集めた。そしてファンのためにルカ、アヒョン、アサが、タイトル曲「SHEESH」の一部を公開し、ダンスも披露して目を引いた。この日、メンバーたちはアルバムの内容を紹介し、ポップアップストアも開かれると明かした。ファンに伝えたいことを気軽に話す時間もあった。特にアサはBABYMONSTERのコンサートを夢見ており、ファンとのコミュニケーションを望んでいるとし、自身の願いを明かした。BABYMONSTERは、今後の抱負も語った。まずローラは「初のカウントダウンスペシャルショーをすることができて、とてもワクワクしています。デビューを間近に控えていて、少し緊張していますが、それでも私たちが準備したすべてのことをお見せしたいので、これから7人全員を温かく見守ってください」と伝えた。ファリタは、ジェジェに「今日は本当に光栄です」と伝えた。続けて「私たちのミニアルバムのタイトル曲『SHEESH』を愛してください。たくさんの方に注目していただければ嬉しいです」とつけ加えた。チキタは「お姉さんたちが傍にいてくれて本当にありがたいです。いつも、そしてずっと傍にいてください」とはにかみながらメンバーたちへの愛情を表した。ラミは「遅い時間まで視聴してくださったファンの皆さんに感謝します。今回のアルバムを一生懸命に準備したので、多くの方々に気に入っていただけたら嬉しいです、チャレンジもたくさんやってほしいです」と語った。アサも「たくさんの愛と応援をお願いします」とつけ加えた。アヒョンは「私たち7人が本当に苦労して作ったアルバムです。サポートしてくれたすべてのスタッフの方々に感謝します。長い間待っていてくださったファンの皆さん、様々な活動でお会いしますので、たくさん愛してください」と感謝の気持ちを伝え、最後にルカは「今日、『SHEESH』のミュージックビデオを必ず見てから寝てください」と呼びかけた。この時、ジェジェは完全体でのデビューを記念し、BABYMONSTERのためにサプライズでケーキを用意し、感動を与えた。グループを代表してルカは「今回の活動で、怪我をせず体調も崩さずに、幸せで美しい思い出を作りましょう」と語った。BABYMONSTERは、BLACKPINK以来YG ENTERTAINMENTが7年ぶりに披露する新人ガールズグループで、1日0時に1stミニアルバム「BABYMONS7ER」がベールを脱いだ。