ÌîÅç³òÇµ¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸Â´¶È¸å½é¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö²áµî¤òÂçÀÚ¤ËÌ¤Íè¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£³¿ÍÁÈ½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£å£ô¡¾¥¢¥ó¥É¡Ý¡×¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÌîÅç³òÇµ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸Â´¶È¸å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÊÔ¥Ð¥ó¥É¹½À®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖÌîÅç³òÇµ¡¡£Ï£î£å¡¡£Í£á£î¡¡£Ì£é£Ö£Å¡Á£Â£ò£é£ì£ì£á£î£ô£å¡Á¡×¤ÏÃëÌë£²¸ø±é¤È¤â¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Î£±¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖÈá¤·¤ß¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤¬ÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥Ö¡×¤ò²Î¾§¡£ÌîÅç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¼Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ëÀ¸¤Î²»¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¤ò¡¢¤È¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÉö¡×¤Ç¤ÏÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¹â²»¤ò¶Á¤«¤»¤ì¤Ð¡¢£á£é£ë£ï¤Î¡Ö£ë£é£ó£ó£È£õ£ç¡×¡¢¼«¿È¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£å£ô¡Ý¥¢¥ó¥É¡Ý¤Î¡Ö²Ö¿´¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÇÌîÅç¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éº£¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é²áµî¤òÂçÀÚ¤ËÌ¤Íè¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î±´¡×¡£Æ±¶Ê¤ÏÌîÅç¤¬½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏ£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡×Âè£³²óÂç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëà£Î£ï£î£á¡¡£Ä£é£á£í£ï£ä£óáÌ¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú¶Ê¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¡ÖÌ´¤Îºß½è¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö£å£ö£é£ä£å£î£ã£å¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ç¡¢Îø°¦¤ËÇº¤à¿´¾ð¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯É½¸½¤·¤¿²Î»ì¤ÏÌîÅç¤¬ºî»ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÅÙ¿ô¤Ç¤¤¤¦¤È·ë¹½¹â¤á¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¶Ê¤Ç¿ì¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸ÅÆâÅì»Ò¤Î¡ÖÃ¯¤è¤ê¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÇÀÚ¤Ê¤¤Îø¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡
¡¡ÌîÅç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â²»¤ÇÌ¥Î»¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë²Î¤¦¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ï¡¢»ä¤¬£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÂ´¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¸½¼Â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎËÜµ¤¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤³¤Î²Î»ì¤ò¸«¤ë¤È¥Ð¥«ÀµÄ¾¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦µ¤»ý¤Á¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£