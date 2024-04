今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、フューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・アルバム『We Don’t Trust You』が初登場で1位に輝いた。初週25万1,000ユニットを売り上げ、アリアナ・グランデの『eternal sunshine』(22万7,000ユニット)を上回り、現時点、2024年最大の週間売上をマークした。フューチャーにとって9作目、メトロ・ブーミンにとって4作目の全米1位となり、ふたりは今月12日、コラボ第2弾『We Still Don’t Trust You』をリリース予定でいる。

