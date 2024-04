カルビーは、2024年4月1日にオリエンタルランドと「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」におけるスポンサー契約を締結。

東京ディズニーランドのレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」「スナグリーダックリング」に協賛します。

今回、その協賛を記念して、スポンサー契約後初となる「カルビー ファンタスティックキャンペーン2024」が開催されます☆

カルビー ファンタスティックキャンペーン2024

応募期間:2024年4月1日(月)〜7月31日(水)

応募方法:はがき、ルビープログラム

賞品:

A賞 東京ディズニーシー 貸し切りパーティー招待:5,000組10,000名※貸し切りパーティー開催日は2024年9月27日(金)19:30〜22:30ですB賞 東京ディズニーリゾート パークチケット(ペア):100組200名C賞 東京ディズニーリゾート パークグッズ タンブラー(2個セット):300名

カルビーは、2024年4月1日にオリエンタルランドと「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」におけるスポンサー契約を締結しました。

カルビーは、東京ディズニーランドのレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」「スナグリーダックリング」に協賛します。

今回、スポンサー契約を記念して、スポンサー契約後初となるキャンペーン「カルビー ファンタスティックキャンペーン2024」を開催!

本キャンペーンでは、2024年6月に新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンする東京ディズニーシーの貸し切りパーティーへの招待をはじめ、東京ディズニーリゾート パークチケット(ペア)や東京ディズニーリゾート パークグッズなど賞品が合計10,500名に当たります。

カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの対象商品を購入で応募することができます。

東京ディズニーシーファンタジースプリングス プレビュー招待キャンペーン

募集期間:

2024年4月8日(月)〜4月14日(日)/招待日:2024年5月12日(日)2024年4月22日(月)〜4月28日(日)/招待日:2024年5月26日(日)

招待時間:

・東京ディズニーシー入園時間:9:00〜21:00(予定)

・ファンタジースプリングス入場時間:17:00〜21:00

応募方法:カルビーPR部公式X(旧Twitter)アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポスト

当選人数:各25組50名

カルビーPR部公式Xをフォローし、該当の投稿をリポストで、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」を開業前に先行体験!

ファンタジースプリングス プレビューに合計50組100名を招待するキャンペーンが実施されます。

※当選の招待日において東京ディズニーシーファンタジースプリングスを楽しめます

東京ディズニーシー 貸し切りパーティー招待や、東京ディズニーリゾート パークチケット(ペア)などが合計10,500名に当たる!

2024年4月1日(月)より開催されている「カルビー ファンタスティックキャンペーン2024」の紹介でした☆

© Disney

カルビー/ジャパンフリトレーは東京ディズニーランドⓇ・東京ディズニーシーⓇのオフィシャルスポンサーです。

カルビーかいつかスイートポテトはカルビーのグループ会社です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーシー貸し切りパーティーなどが当たる!「カルビー ファンタスティックキャンペーン2024」 appeared first on Dtimes.