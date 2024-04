ヒップホップ・アーティストのKREVAが1日、自身の公式サイトやSNSを更新し、所属事務所「エレメンツ」を退所したことを発表し、独立して活動することを報告した。サイトでは「この度、弊社所属のKREVAは、2024年3月31日をもちまして弊社より独立することとなりました。これまで長年にわたりご支援いただきましたファンの皆さま、関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝。

続けて「KREVAは弊社を離れますが、引き続きアーティスト活動を行ってまいりますと共に、KICK THE CAN CREWとしても変わらずに活動してまいりますので、これまで以上のご声援を賜れますと幸いです」とした。KREVAもインスタグラムを通じて「この度、私KREVAは長年所属してきた事務所を離れ、独立の道を歩む決断を致しました。これまでの経験と学び、そして新たな向上心を胸により高みを目指して進んでいきたいと思います。今後ともより一層のご支援ご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。KREVAは、1999年〜2001年まで『B-BOY PARK』のMCバトルで3連覇を達成。2001年にHIP HOPユニット『KICK THE CAN CREW』を結成し、シングル「スーパーオリジナル」でメジャーデビュー。2004年6月に活動休止後は、ソロとしての活動をスタートさせ、アルバム『愛・自分博』が最高位1位を獲得するなど、高い人気を誇っている。さまざまなアーティストへの楽曲提供やプロデュースも手がけるなど、多方面で活躍中。