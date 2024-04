カルビーと、オリエンタルランドは、「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」におけるスポンサー契約を締結しました。

カルビー 東京ディズニーリゾートオフィシャルスポンサー契約締結

【カルビー株式会社提供施設】

東京ディズニーランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」

東京ディズニーシー「アレンデール・ロイヤルバンケット」、「スナグリーダックリング」

カルビー株式会社は、“掘りだそう、自然の力。”をコーポレートメッセージに掲げ、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して人々の健やかなくらしへの貢献に向け取り組んできました。

今回の参加決定はこうした同社の企業理念と、パークが目指す、世代を超え、国境を越え、あらゆる人々が一緒になって楽しむことができる“ファミリーエンターテイメント”を実現するという思いが一致したことによるものです。

カルビー株式会社は、2024年4月1日より東京ディズニーランドのレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」、「スナグリーダックリング」(オープン予定日:2024年6月6日)を提供します。

今回のカルビー株式会社の参加により、東京ディズニーランドの参加企業は28社、東京ディズニーシーの参加企業は27社となります。

「東京ディズニーランド」の参加企業

参加企業名提供施設1NTTコミュニケーションズ株式会社ピーターパン空の旅2株式会社NTTドコモディズニー・ハーモニー・イン・カラー3ENEOS株式会社ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション4花王株式会社スプラッシュ・マウンテンハンドウォッシングエリア5カルビー株式会社キャンプ・ウッドチャック・キッチン6キッコーマン株式会社ポリネシアンテラス・レストラン7キリンホールディングス株式会社カリブの海賊ロイヤルストリート・ベランダ8株式会社講談社トゥーンタウン9株式会社ジェーシービースター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー10新菱冷熱工業株式会社蒸気船マークトウェイン号11第一生命保険株式会社ビッグサンダー・マウンテンベビーカー&車イス・レンタル12ダイハツ工業株式会社ベイマックスのハッピーライド東京ディズニーランド・パーキング13大和ハウス工業株式会社スティッチ・エンカウンター14株式会社タカラトミーウエスタンリバー鉄道15NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社イッツ・ア・スモールワールド宅配センター16日本航空株式会社ファンタジーランド・フォレストシアター17日本コカ・コーラ株式会社スペース・マウンテンリフレッシュメントコーナートゥモローランド・テラス18ハウス食品グループ本社株式会社カントリーベア・シアターハングリーベア・レストラン19パナソニック株式会社モンスターズ・インク

“ライド&ゴーシーク!”ビデオスポット20BIPROGY株式会社東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ21富士フイルム株式会社バズ・ライトイヤーのアストロブラスターカメラセンターフォトスポット22プリマハム株式会社ザ・ダイヤモンドホースシュープラザパビリオン・レストラン23みずほ証券株式会社魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ

“アロハ・エ・コモ・マイ!”24三井不動産株式会社ショーベース25株式会社 明治クリスタルパレス・レストランアイスクリームコーンスウィートハート・カフェアイスクリームワゴンベビーセンタートゥーンタウン・ベビーセンター26山崎製パン株式会社イーストサイド・カフェ27UCC上島珈琲株式会社センターストリート・コーヒーハウス28株式会社ユーハイムキャッスルカルーセルペイストリーパレス

「東京ディズニーシー」の参加企業

参加企業名提供施設1NTTコミュニケーションズ株式会社ジャスミンのフライングカーぺット2株式会社NTTドコモビリーヴ!〜シー・オブ・ドリームス〜3ENEOS株式会社ディズニーシー・トランジットスチーマーライン4花王株式会社トイ・ストーリー・マニア!トイビル・トロリーパークハンドウォッシングエリア5カルビー株式会社アレンデール・ロイヤルバンケットスナグリーダックリング6キッコーマン株式会社レストラン櫻7キリンホールディングス株式会社S.S.コロンビア・ダイニングルームテディ・ルーズヴェルト・ラウンジ8株式会社講談社タートル・トーク9株式会社ジェーシービーニモ&フレンズ・シーライダー10新菱冷熱工業株式会社ソアリン:ファンタスティック・フライト11第一生命保険株式会社センター・オブ・ジ・アースベビーカー&車イス・レンタル12ダイハツ工業株式会社東京ディズニーシー・パーキング13大和ハウス工業株式会社アナとエルサのフローズンジャーニー14株式会社タカラトミーディズニーシー・エレクトリックレールウェイ15NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ宅配センター16日本航空株式会社ブロードウェイ・ミュージックシアター17日本コカ・コーラ株式会社海底2万マイルケープコッド・クックオフケープコッド・コンフェクション18ハウス食品グループ本社株式会社カスバ・フードコート19パナソニック株式会社インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮ビデオスポット20BIPROGY株式会社フォートレス・エクスプロレーション21富士フイルム株式会社マジックランプシアターフォトグラフィカフォトスポット22プリマハム株式会社ユカタン・ベースキャンプ・グリル23三井不動産株式会社ウォーターフロントパーク24株式会社 明治ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテアイスクリームワゴンベビーセンター25山崎製パン株式会社ドックサイドダイナー26UCC上島珈琲株式会社カフェ・ポルトフィーノマンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー27株式会社ユーハイムヴェネツィアン・ゴンドラ

五十音順(2024 年 4 月 1 日現在)

