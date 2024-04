ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー2024』を、2024年7月3日(水)〜10月7日(月)に開催!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミア・サマー 2024』

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

毎年大好評のユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、人気作品「ONE PIECE」のコラボレーションによる夏の大人気イベントの『ワンピース・プレミア・サマー』

2024年はパーク史上初「モンキー・D・ルフィ」の最高地点“ギア5”が初登場します。

”NO LIMIT!”なアイデアで、毎年高い満足度を誇り、超興奮・超感動のワンピース体験を届ける『ワンピース・プレミア・サマー2024』では、圧倒的なクオリティとスケールで麦わらの一味とルフィを狙う強敵とのド迫力のバトルが繰り広げられるライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー2024』を公演。

さらに、サンジの特別なおもてなしにワクワクできるエンターテイメント・レストラン『サンジの海賊レストラン』のほか、麦わらの一味と一緒にワンピースの世界をスリル満点で超爽快に駆け抜けるコースター『ワンピース×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに初めて登場し、ルフィの最高地点“ギア5”が目の前で躍動する『ワンピース・プレミア・サマー2024』で、子どもから大人までリアルなワンピースの世界に体ごと飛び込み、笑顔も鼓動も最高潮に、この夏だけの究極のワンピース体験を楽しめます☆

ライブ・ショー「ワンピース・プレミアショー 2024」

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)1日1回/休演日あり

開催時間:18:15 開場/18:45 開演

開催場所:ウォーターワールド

チケット価格:大人[12歳以上]:3,000円(税込)、子ども[4〜11歳]:2,000円(税込)

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)

チケット一般販売開始:2024年5月9日(木)12:00〜

2007年の初開催以来、毎年高い満足度を誇り、超興奮の体験を届けてきた『ワンピース・プレミアショー』

2024年はプレミアショー史上初、ルフィの最高地点“ギア5”が登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか体験できないオリジナルストーリーに加え、圧巻のスケールとクオリティで目の前でギア5を発動したルフィが登場し、襲い来る強敵たちと超パワーアップしたド迫力のバトルを繰り広げます。

夢に向かい進み続ける麦わらの一味に心震える超興奮を体感できるライブ・ショーです。

また2023年も会場の熱狂をさらに高めたタオルを使った演出のほか、今年もルフィたちを身近に感じられるグリーティングで大盛り上がりできます!

※上記価格はいずれも1名/前売り、当日券共通

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス入場券の価格は含みません

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトを確認ください

※チケットはユニバサル・プライム年間パス・グランロイヤルを持っている方を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売します

サンジの海賊レストラン

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)入替制

開催場所:ロンバーズ・ランディング

チケット価格:大人[12歳以上]:7,000円(税込)、子ども[411歳]:2,600円(税込)

チケット販売方法:詳細は公式WEBサイトを確認ください

チケット販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア

チケット抽選エントリー受付開始:2024年4月26日(金)12:00〜

毎年チケット完売が続出する、大好評のライブ・エンターテイメント・レストラン『サンジの海賊レストラン』が、2024年もオープン。

麦わらの一味のコック「サンジ」が、レディたちの夢をかなえるための特別メニューを考案。

準備を手伝うデュバルに加え、腹ペコのルフィやゾロ、さらに麦わらの一味にゆかりのある人物まで現れてレストランは大賑わいに!

サンジの愛がこもった、スペシャルなおもてなしを味わえます。

※12歳でも小学生の場合は子ども価格となります

※開催日および抽選方法やチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを確認ください

※サンジの海賊レストランはユニバサル・プライム年間パス・グランロイヤルを持っている方を対象とした先行販売、その後抽選による販売を実施します

ワンピース×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

お気に入りのBGMを選んで、乗車中に聴きながら目の覚めるようなスリルと開放感を体験できる大人気のライド・アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』と「ONE PIECE」がコラボレーションしたジェットコースターがこの夏も登場。

史上最強に笑顔弾ける、超爽快でスリル満点のストーリー・コースター体験で、麦わらの一味と一緒に航海へ出発!

麦わらの一味と一緒にワンピースの世界を大冒険&ダイナミックなライド体験に超興奮すること間違いなしです。

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」では体験できません

『ワンピース・プレミア・サマー』×『ユニバーサル VIP エクスペリエンス』

ワンランク上の特別なパーク体験ができるツアー商品として大人気の「ユニバーサル VIP エクスペリエンス」に、『ワンピース・プレミア・サマー2024』を満喫できる2つのツアーが登場します。

『ワンピース・プレミアショー』とパークのアトラクションを両方楽しめる『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー 〜ワンピース・プレミアショーセット〜』と、「ONE PIECE」の世界を心ゆくまで味わいつくしたい方におすすめの、プレミアショーと大人気『サンジの海賊レストラン』がセットになった完全版ツアー『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー〜ワンピース・プレミアショー&サンジの海賊レストランセット〜』の2種類のツアーが販売されます。

「ONE PIECE」もパークも存分に楽しめる“まさにVIPな一日”を過ごすことができるワンピースファン必見のツアーです。

『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー 〜ワンピース・プレミアショーセット』

チケット価格:大人[12歳以上]:24,000円(税込)、子ども[4〜11歳]:22,500円(税込)

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア

チケット販売開始:2024年5月30日(木)16:00〜

専任ガイドがパークを案内する豪華ツアーに、この夏だけのワンピースバージョンが今年も登場!

『ワンピース・プレミアショー』Sシートの確約をはじめ、限定デザインのペットボトルホルダーやタオルのプレゼントなど特典も盛りだくさん!

さらに人気アトラクションの待ち時間を短縮できるエクスプレス・パス3枚やミールクーポンなどもセットに。

まさに“VIPな一日”を過ごせてワンピースもパークも存分に楽しめるよくばりなツアーです。

『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー 〜ワンピース・プレミアショー&サンジの海賊レストランセット』

チケット価格:大人[12歳以上]:32,000円(税込)、子ども[4〜11歳]:30,000円(税込)

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア

チケット販売開始:2024年5月30日(木)16:00

ワンピースバージョンのVIPエクスペリエンスに完全版ツアーが登場。

『ワンピース・プレミアショー』Sシートの確約&毎年完売必至の『サンジの海賊レストラン』がセットになった超豪華体験が満喫できるツアーです。

さらに、限定デザインのペットボトルホルダーやタオルのプレゼントなど特典も付属。

ワンピースの世界を心ゆくまで味わいつくせる、ワンピースファン必見のツアーです。

※上記価格はいずれも1名価格

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス入場券の価格は含まれません

※開催日チケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください

パーク史上初、ルフィの“ギア5”が プレミアショーに登場するほか、毎年人気の『サンジの海賊レストラン』や『ワンピース×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』も。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ワンピース・プレミア・サマー 2024』は、2024年7月3日(水)より開催です☆

© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

