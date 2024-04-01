¡Úµð¿Í¡ÛÂçÌð»á¤¬¡Ö¾¡Éé¤Ë¤¤¤¯´ÆÆÄ¡×¤È´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡©
¡ü µð¿Í 0 ¡Ý 5 ºå¿À ¡û
¡ã3²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Í¡¢6²ó¤Ë¹â¶¶¤Ë¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÁ÷¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î6²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶Îé¤Ë³áÃ«Î´¹¬¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡ÖÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Ç¤â¾¡Éé¤Ë¹Ô¤¯´ÆÆÄ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂÇ¤ÄÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î·ë²Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÌîµå¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã3²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Í¡¢6²ó¤Ë¹â¶¶¤Ë¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÁ÷¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î6²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶Îé¤Ë³áÃ«Î´¹¬¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡ÖÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Ç¤â¾¡Éé¤Ë¹Ô¤¯´ÆÆÄ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂÇ¤ÄÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î·ë²Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÌîµå¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë