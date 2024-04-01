日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13797（-108 -0.78%）
ホンダ 1879（-12 -0.63%）
オリックス 3336（+37 +1.12%）
クボタ 2403（+19 +0.80%）
パナソニック 1435（-10.5 -0.73%）
みずほＦＧ 3012（-34 -1.12%）
野村ＨＤ 972（-5.6 -0.57%）
トヨタ自動車 3810（+18 +0.47%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13797（-108 -0.78%）
ホンダ 1879（-12 -0.63%）
オリックス 3336（+37 +1.12%）
クボタ 2403（+19 +0.80%）
パナソニック 1435（-10.5 -0.73%）
みずほＦＧ 3012（-34 -1.12%）
野村ＨＤ 972（-5.6 -0.57%）
トヨタ自動車 3810（+18 +0.47%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出