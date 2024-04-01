日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　13797（-108　-0.78%）
ホンダ　　　　1879（-12　-0.63%）
オリックス　　3336（+37　+1.12%）
クボタ　　　　2403（+19　+0.80%）
パナソニック　1435（-10.5　-0.73%）
みずほＦＧ　　3012（-34　-1.12%）
野村ＨＤ　　　972（-5.6　-0.57%）
トヨタ自動車　3810（+18　+0.47%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出