日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 13797（-108 -0.78%）

ホンダ 1879（-12 -0.63%）

オリックス 3336（+37 +1.12%）

クボタ 2403（+19 +0.80%）

パナソニック 1435（-10.5 -0.73%）

みずほＦＧ 3012（-34 -1.12%）

野村ＨＤ 972（-5.6 -0.57%）

トヨタ自動車 3810（+18 +0.47%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

外部サイト