１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００　米・建設支出
※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>

出所：MINKABU PRESS