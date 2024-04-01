１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>
出所：MINKABU PRESS