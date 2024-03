フジテレビ系情報番組『めざまし8』(毎週月〜金曜8:00〜)の新たなテーマソングを、NewJeansが担当することが1日、明らかになった。8日の放送から流れる。NewJeans2022年7月に彗星のごとくデビューし、瞬く間に世界的人気となっている5人組ガールグループのNewJeans。昨年末には日本での正式デビューを前に『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場してスペシャルメドレーを披露し、今年3月には米・ロサンゼルスで開かれた「2024 Billboard Women in Music Awards」で、K-POP女性アーティスト初の「今年のグループ賞(Group of the Year Award)」を受賞するなど、勢いを増している。

日本のテレビ番組のテーマソングを担当するのは初めてとなるNewJeans。楽曲のタイトルは「Bubble Gum」で、1日の始まりの朝に聞くと、心が自然にワクワクしてくる、若さとエネルギーにあふれる楽曲だ。コメントは、以下の通り。○■NewJeansMINJI「NewJeansの新曲が日本の朝の番組で流れるということを光栄に思います。私たちもとても好きな曲ですし、明るく元気に1日を始められるように一生懸命歌ったのでたくさん聴いていただけるとうれしいです」HANNI「朝の番組なだけにたくさんの方がご覧になると思うのでたくさんの方に私たちの曲を聴いていただけるのが楽しみですし、聴きながら一日を明るく始めていただけたらうれしいです。DANIELLE「決定したと聞いた時とてもうれしかったし光栄に思いました。有名な番組ですしたくさんの方がご覧になると思うので、私たちも楽しみつつ明るいエネルギーを与えられるように頑張りたいと思いました。とても楽しみです」HAERIN「私たちの曲がテーマソングに選ばれて本当にうれしいです。たくさん聴いていただけたらうれしいです」HYEIN「来週の月曜日4月8日から『めざまし8』でお聴きいただけます。皆さんに気に入っていただける歌になっていますので楽しみにしていてください」○■宮崎能暢チーフプロデューサー「“一日のスタート”が感じられるNewJeansの新曲を番組のテーマソングとして届けることになりました。エネルギッシュで、毎朝ワクワクさせてくれる素晴らしい曲です。世界で活躍し多くの人から注目されるNewJeansが、日本のテレビ番組として初めてテーマソングを歌ってくれることに感謝しています。4年目を迎える「めざまし8」もNewJeansの曲とともに新たな挑戦をし、新しい風を吹かせたいと思います。素敵な楽曲にご期待ください」