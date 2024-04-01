¡ÚËÜÆü·èÄê¤«¡Ä¡Û´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î½èÊ¬¤¬¡Ö·Á¼°Åª¤ÇÌµ°ÕÌ£¡×¤È¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢½°»²Î¾±¡¤ÇÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÛÌÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´·¹Ô¤ËÂ§¤Ã¤¿¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÈãÈ½¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â´ßÅÄÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£²³äÂæ¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿´ßÅÄÊ¸ÍºÁíÍý¡Ê66¡Ë¤Ï£³·î26Æü¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼«¤é¹Ô¤¤¡¢
¡ÖÅÞ¤Î¼¹¹ÔÉô¤È¤·¤ÆÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤È´±Å¡¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿´ßÅÄÁíÍý¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡Ö°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç£´·î¤ÎË¬ÊÆ¤ÈÊ»¤»¤Æ»Ù»ýÎ¨²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤Î¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î£´¿Í¤Ë¤Ï¡ØÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸øÇ§¡Ù°Ê¾å¤Î¸·½Å½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÉÔµºÜ³Û¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤Ë¤ÏÌò°÷Ää»ß¤ä²ü¹ð¤Î·Ú¤á¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£4·îÃæ½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤äµÄ²ñ¤Ç±éÀâ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ßÅÄÁíÍý¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ë¬ÊÆ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢4·î1Æü¤Ë¤Ï°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Ø¤Î½èÊ¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡ÖÁªµó¤Ç¤ÎÈó¸øÇ§¡×¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤Î±öÃ«Î©¸µÊ¸²ÊÁê¡Ê74¡Ë¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤À¤Ã¤¿²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê¡Ê69¡Ë¡¢À¾Â¼¹¯ÌÁ°·Ð»ºÁê¡Ê61¡Ë¡¢À¤¹Ì¹°À®»²±¡´´»öÄ¹¡Ê61¡Ë¤Î£´Ì¾¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÅÞµ¬Î§µ¬Ìó¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÞ¤Îµ¬Î§¤äÉÊ°Ì¤ò±ø¤¹¹Ô°Ù¤òÈÈ¤·¤¿µÄ°÷¤ÏÅÞµª°Ñ°÷¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£½èÊ¬¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢
¡½üÌ¾¡¢¢Î¥ÅÞ´«¹ð¡¢£ÅÞ°÷»ñ³Ê¤ÎÄä»ß¡¢¤Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸øÇ§¡¢¥¹ñ²ñµÚ¤ÓÀ¯ÉÜ¤ÎÌò¿¦¤Î¼Ç¤´«¹ð¡¢¦ÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß¡¢§²ü¹ð¡¢¨ÅÞÂ§½ç¼é¤Î´«¹ð
¤Î·×£¸¼ïÎà¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£´»á¤Ë¤Ï¡ÖÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸øÇ§¡×¤Î½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î¾¾ÌîÇî°ìÁ°´±Ë¼Ä¹´±¡Ê61¡Ë¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¡¢¹âÌÚµ£Á°¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê68¡Ë¤Î´´Éô£³¿Í¤Ï¡¢Åö»þ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤¬¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿´´Éô²ñ¹ç¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¡ÖÌò¿¦Ää»ß¡×¤ÇÄ´À°Ãæ¤À¡£
±öÃ«»á¤é£´¿Í¤Ë¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤Î½èÊ¬¤¬²¼¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤ÇÌµ½êÂ°¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÇÈÄ¤¬»È¤¨¤º¡¢¸øÇ§ÎÁ¤â¤Ê¤¤¡£ÈæÎã¤Ø¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤ì¤ÐÉü³èÅöÁª¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍîÁª¤È¤Ê¤ë¡£
À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤Î»Ù±ç¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ÎÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö¼Â¾ð¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£´·î¤Î½°±¡£³ÊäÁª¤ÎÁ°¤Î¸«¤»¤«¤±¤À¤±¤Î¥±¥¸¥á¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦Àâ¤¯¡£
¡Ö¾®ÀôÁíÍý¤¬¹Ô¤Ã¤¿Í¹À¯²ò»¶¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÌ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È·ì¤ß¤É¤í¤ÎÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤Ï¡Ø¶õÇò¡Ù¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤Î¸õÊä¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤ÆÁªµó¶è¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ÐÄÉ²Ã¸øÇ§¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤À¡£
ÇëÀ¸ÅÄ»á¤é»Ä¤ê¤Î£³¿Í¤Î´´Éô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÞ¤ÎÌò¿¦¤Ê¤É¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÌò¿¦Ää»ß¡Ù¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢·Á¼°Åª¤Ê½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£´ßÅÄÁíÍý¤¬¼«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¸·¤·¤¤½èÊ¬¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦À¯¼£Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢´´Éô¤¿¤Á¤¬Áªµó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£°ÂÇÜÇÉ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Áªµó¤Ë¶¯¤¤¸õÊä¼Ô¤ò¸øÇ§¤¹¤ë¤«¤é¡£À¾Â¼»á¤Ï¡ØÀ¶ÏÂ²ñ°ì¤ÎÁªµó¤Îµ´¡Ù¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÈë½ñ¤ËÃÏ¿Þ¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¡Ø¤³¤ÎÃÏ°è¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸ÍÊÌË¬Ìä¤µ¤»¤ë¡£Â¾ÅÞ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÌçÈâ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥¤¥à¤ÏÌÄ¤é¤µ¤»¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤½¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÊÊó¹ð¤ò²Ý¤¹¤Û¤ÉÁªµó¶è¸Ç¤á¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÇÈÄ¤¬¤Ê¤¤Ìµ½êÂ°¸õÊä¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¹âÎð¤ÇÁªµó¤¬¼å¤¤±öÃ«ºÂÄ¹¤¬´í¤Ê¤¤¡¢¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î´´Éô¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤â¡¢Áªµó¤ÇÀ¸¤»Ä¤ì¤Ð¡Öã´¤ÏÀ²¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤â°ì¸«¤¹¤ë¤È¸·¤·¤¤½èÊ¬¤âÆâ¼Â¤Ç¤Ï²¸¾ð¤¢¤ëº»ÂÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÁªµó¸å¤â¤¤¤Ä¤«¸«¤¿¸÷·Ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´äºê ÂçÊå