【日本】
日銀短観（2024年 第1四半期）08:50
予想　11.0　前回　12.0（大企業製造業・業況判断)　
予想　10.0　前回　8.0（大企業製造業・先行き)　
予想　32.0　前回　30.0（大企業非製造業・業況判断)
予想　31.0　前回　24.0（大企業非製造業・先行き)　
予想　9.5%　前回　13.5%（大企業全産業・設備投資)

【中国】
財新製造業PMI（3月）10:45
予想　51.1　前回　50.9（財新製造業PMI)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想　52.5　前回　52.5（製造業PMI・確報値)

建設支出（2月）23:00
予想　0.7%　前回　-0.2%（前月比)

ISM製造業景気指数（3月）23:00
予想　48.5　前回　47.8（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります