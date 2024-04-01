本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀短観（2024年 第1四半期）08:50
予想 11.0 前回 12.0（大企業製造業・業況判断)
予想 10.0 前回 8.0（大企業製造業・先行き)
予想 32.0 前回 30.0（大企業非製造業・業況判断)
予想 31.0 前回 24.0（大企業非製造業・先行き)
予想 9.5% 前回 13.5%（大企業全産業・設備投資)
【中国】
財新製造業PMI（3月）10:45
予想 51.1 前回 50.9（財新製造業PMI)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想 52.5 前回 52.5（製造業PMI・確報値)
建設支出（2月）23:00
予想 0.7% 前回 -0.2%（前月比)
ISM製造業景気指数（3月）23:00
予想 48.5 前回 47.8（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります
日銀短観（2024年 第1四半期）08:50
予想 11.0 前回 12.0（大企業製造業・業況判断)
予想 10.0 前回 8.0（大企業製造業・先行き)
予想 32.0 前回 30.0（大企業非製造業・業況判断)
予想 31.0 前回 24.0（大企業非製造業・先行き)
予想 9.5% 前回 13.5%（大企業全産業・設備投資)
【中国】
財新製造業PMI（3月）10:45
予想 51.1 前回 50.9（財新製造業PMI)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）22:45
予想 52.5 前回 52.5（製造業PMI・確報値)
建設支出（2月）23:00
予想 0.7% 前回 -0.2%（前月比)
ISM製造業景気指数（3月）23:00
予想 48.5 前回 47.8（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります