中国製造業PMI半年ぶりに50回復、1年ぶり高水準 非製造業PMIも上昇 中国製造業PMI半年ぶりに50回復、1年ぶり高水準 非製造業PMIも上昇

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中国製造業PMI半年ぶりに50回復、1年ぶり高水準 非製造業PMIも上昇



先週末に発表された中国3月の製造業PMIは50.8と6カ月ぶりに好不況の分かれ目である50を回復。昨年3月以来、1年ぶりの高水準となった。非製造業PMIも前回から上昇、昨年6月以来の高水準。本日は中小企業を対象とした財新の製造業PMIが発表される。こちらも前回から上昇することが見込まれている。



製造業PMI（3月）

結果 50.8

予想 50.1 前回 49.1



非製造業PMI（3月）

結果 53.0

予想 51.5 前回 51.4



財新製造業PMI（3月）1日10:45

予想 51.1 前回 50.9

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