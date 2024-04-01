µµÅÄ¶½µ£»á¤¬¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹Â³½Ð¤ËÎÞ¤â¡ÄºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ïº¤Æñ¤«¡Ö±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶½¹Ô¡Ö£³£±£µ£°¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤¬£³·î£³£±Æü¡¢Ì¾¸Å²°¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ëþ°÷£²£°£°£°¿Í¤Î´Ñ½°¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤ò½¸¤á¡¢¹¥¾¡Éé¤Ë²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤¬Â³½Ð¡£¶½µ£»á¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤ÆÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë£³£±£µ£°¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¶½µ£»á¤Ï¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤êµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½µ£»á¤ÎÄï¡¦ÏÂµ£¡Ê£³£²¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤ÎàÉé¤±¤¿¤é°úÂàá¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤È£É£Â£ÆÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê£²£´¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤Î£Ö£²Àï¤ÎÁê¼ê¤¬ÊÑ¹¹¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¥ß¥É¥ëµé£¸¿Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤¬±ä´ü¡£¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥¤¡¦¥Ñ¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÏÂµ£¤¬£µ¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë½ªÎ»£Ô£Ë£Ï¤ÇÂåÌò¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Ì¥¨¥Ð¡Ê£²£³¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¶½µ£»á¤Ï¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÆüËÜ¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÃ¢ÇÏ¥ß¥Ä¥í¡Ê£Ë£×£Ï£Ò£Ì£Ä£³¡Ë¤ÏÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¸å¡¢µ¤Ê¬¤Î°¤µ¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡£¶½µ£»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÃ¢ÇÏ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
à¼ö¤ï¤ì¤¿á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶½¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¡£¤¿¤À¡¢Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢º£²ó¤Ï¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê´é¡£ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤í¤µ¤¬½Ð¤¿¡£ËÍ¤âµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óÂç²ñ¤Ï£¶·î¤Ë¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¡¢À¤³¦Àï¤â¹Ô¤¦·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤Ê¥«¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶½µ£»á¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¡£Áª¼ê¤¬¥±¥¬¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤·¡¢¸ºÎÌ¼ºÇÔ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌó¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤á¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤é°ãÌó¶â¤È¤«¤·¤¿¤é¼õ¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢£³£±£µ£°¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼¡¤â²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡