◆第９６回センバツ高校野球大会最終日 ▽決勝 健大高崎３―２報徳学園（３１日・甲子園）

決勝は健大高崎（群馬）が報徳学園（兵庫）との接戦を３―２で制し、春夏通じて初の優勝を成し遂げた。群馬勢のセンバツＶは史上初。最速１５０キロ右腕・石垣元気から９回、左手中指の血まめをつぶした最速１４６キロ左腕・佐藤龍月（りゅうが）が救援する２年生リレーで逃げ切った。全試合継投でのＶは４校目で佐藤は２年生ながら全試合無失点で頂点に立った。

【記録メモ】

▼２年生、無失点の優勝投手 健大高崎・佐藤は５登板、２２回無失点で３勝を挙げ、優勝投手（石垣は５登板、２３回を投げ２勝も７失点）。春２年生のＶ腕は（新制高校＝春は４９年以降）、１４年龍谷大平安・高橋奎二以来、１０人目。また、全試合無失点で優勝投手は（★は全試合完封）、３８年中京商・野口二郎（★４登板、３６回）、４０年岐阜商・大島信雄（★４登板、３６回）、５２年静岡商・田所善次郎（★４登板、３６回）、２１年東海大相模・石田隼都（５登板、２９回１／３）と５人目。２年生では初。

▼本塁打０で優勝 健大高崎は本塁打０。長打は二塁打５、三塁打３本で計８本。春に本塁打０で優勝は０１年常総学院以来。センバツで金属バットが採用された７５年以降、長打数がひとケタでＶは、９７年天理９本（［二］〈４〉［三］〈５〉［本］《０》）以来、８チーム目。

▼全試合継投で優勝 健大高崎が群馬県勢初の優勝。５試合すべて佐藤と石垣の２年生投手のリレーで勝ったが全試合継投でＶは

年 学校 試合投手 延べ

５５浪 華 商（５）３人＝１０人

８７ＰＬ学園 （５）３人＝１２人

９４智弁和歌山（５）２人＝１０人

２４健大高崎 （５）２人＝１０人

健大高崎が４校目。