¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê À¤³¦¥È¥Ã¥×£´³ÎÊÝ¤Ø²á¹óÆüÄø¤âÌ£Êý¡Ä¡ÖËÜÅö¤ËÅ´¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼þ°Ï¤â¶ÃÃ²
¡¡Âîµå½÷»Ò¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£³¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ò¤âàÌ£Êýá¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·îËö¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿Ìó£²Ç¯´Ö¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢£²·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÄÄÌ´¤Ë¾¡Íø¡£Àè·î£³£°Æü¤Î£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¿ÎÀî¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢ÀäÂÐ½÷²¦¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç³Æ¹ñºÇÂç£²¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¼è¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¤Þ¤º¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤ÇÃæ¹ñÀª¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì£´¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥Ã¥×£´¥·¡¼¥É³ÎÊÝ¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï·÷Æâ¤À¤¬¡¢Âîµå´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜÀª¤äÃæ¹ñÀª¤¬½Ð¤Ê¤¤»î¹ç¤ÇÂ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤Ï½ÐÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÂîµå´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Î»þ¤Ë¡ØÂ³¤±¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Êý¤¬¡¢º£¤ÏÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ä¤¹¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤ËÅ´¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤ÎÂç²ñ¤è¤ê¿´¿È¤È¤â¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Ï¢Àï»ÅÍÍ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£