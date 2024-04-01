[3.31 ラ・リーガ第30節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 8 トニ・クロース

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

MF 18 オーレリアン・チュアメニ

FW 5 ジュード・ベリンガム

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 25 ケパ・アリサバラガ

GK 30 Fran González

DF 3 エデル・ミリトン

DF 20 フラン・ガルシア

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 12 エドゥアルド・カマビンガ

MF 17 ルーカス・バスケス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 24 A. Güler

FW 14 ホセル

監督

カルロ・アンチェロッティ

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 13 フレン・アギレサバラ

DF 4 アイトール パレーデス

DF 5 ジェライ・アルバレス

DF 15 イニゴ・レクエ

DF 18 オスカル・デ・マルコス

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 8 オイアン・サンセト

MF 9 イニャキ・ウィリアムス

MF 24 ベニャト・プラドス

FW 12 ゴルカ・グルセタ

控え

GK 1 ウナイ・シモン

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

DF 19 イマノル・ガルシア・デ・アルベニス

MF 14 ダニ・ガルシア

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 21 アンデル・エレーラ

MF 22 ラウール・ガルシア

MF 30 ウナイ・ゴメス

FW 10 イケル・ムニアイン

FW 20 アシエル・ビジャリブレ

FW 23 マルコム・アドゥ

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります