R・マドリーvsビルバオ スタメン発表
[3.31 ラ・リーガ第30節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 トニ・クロース
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
FW 5 ジュード・ベリンガム
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 25 ケパ・アリサバラガ
GK 30 Fran González
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 24 A. Güler
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 4 アイトール パレーデス
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 19 イマノル・ガルシア・デ・アルベニス
MF 14 ダニ・ガルシア
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 21 アンデル・エレーラ
MF 22 ラウール・ガルシア
MF 30 ウナイ・ゴメス
FW 10 イケル・ムニアイン
FW 20 アシエル・ビジャリブレ
FW 23 マルコム・アドゥ
監督
エルネスト・バルベルデ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 トニ・クロース
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
FW 5 ジュード・ベリンガム
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 25 ケパ・アリサバラガ
GK 30 Fran González
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 24 A. Güler
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 4 アイトール パレーデス
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 19 イマノル・ガルシア・デ・アルベニス
MF 14 ダニ・ガルシア
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 21 アンデル・エレーラ
MF 22 ラウール・ガルシア
MF 30 ウナイ・ゴメス
FW 10 イケル・ムニアイン
FW 20 アシエル・ビジャリブレ
FW 23 マルコム・アドゥ
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります