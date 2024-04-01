¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼ÃÆ¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë¿É¤¯¤â¥É¥í¡¼¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï3·î31Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢3-3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï88Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢MF¸¶¸ý¸µµ¤¤ÈDF¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤ÎÁ°Àá¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ò¥®¥é¥·¡¼¤Î3ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ê¤É¤Ç²÷¾¡¤È¤·¤Æ3°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø¼é¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ56)¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê[4-4-2]¤Îº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11°Ì¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à(¾¡¤ÁÅÀ29)¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬²¡¤·¹þ¤àÆþ¤ê¤È¤¹¤ë¤È8Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤«¤±¤ë¡£¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÂÇ³«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¦¥ó¥À¥Ö¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥é¥·¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢VAR¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë13Ê¬¡¢¥®¥é¥·¡¼¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤âGK¥ß¥å¥é¡¼¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤à¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï17Ê¬¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë¥®¥é¥·¡¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âGK¥ß¥å¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤ë¡£
Á°È¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤È¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï39Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤È¡¢41Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥¦¥ó¥À¥Ö¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë¿¯Æþ¡£¥¯¥í¥¹¤ò¥®¥é¥·¡¼¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥®¥é¥·¡¼¤Î4ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ç»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï45Ê¬¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òGK¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ë¤¬¹¥¼é¤ÇÁË»ß¤·¡¢1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬²¡¤·¹þ¤àÎ®¤ì¤È¤¹¤ë¤È53Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥¦¥ó¥À¥Ö¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¡£GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·62Ê¬¡¢CK¤«¤é¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ËÈô¤Ö¤È¡¢GK¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·Â»¤Í¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ê¡¢1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼«ÌÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï74Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ë¥ô¥§¥ê¥ó¥°¤Î»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Î¥µ¥¤¥é¥¹¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·±¦¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È84Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¥Ù¥¹¥Æ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¤Ë¥Ü¥ì¡¼¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1Ê¬¸å¡¢°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥¯¥·¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò¤Þ¤¿¤â¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ê°ìÅ¾¡¢ÇÔ¿§Ç»¸ü¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à8Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Ä¾¸å¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê3-3¤Ç½ªÎ»¡£¿É¤¯¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÇÔÀï¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤ÎÁ°Àá¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ò¥®¥é¥·¡¼¤Î3ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ê¤É¤Ç²÷¾¡¤È¤·¤Æ3°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø¼é¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ56)¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê[4-4-2]¤Îº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë13Ê¬¡¢¥®¥é¥·¡¼¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤âGK¥ß¥å¥é¡¼¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤à¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï17Ê¬¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë¥®¥é¥·¡¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âGK¥ß¥å¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË»ß¤µ¤ì¤ë¡£
Á°È¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤È¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï39Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤È¡¢41Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥¦¥ó¥À¥Ö¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë¿¯Æþ¡£¥¯¥í¥¹¤ò¥®¥é¥·¡¼¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥®¥é¥·¡¼¤Î4ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ç»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï45Ê¬¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òGK¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ë¤¬¹¥¼é¤ÇÁË»ß¤·¡¢1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬²¡¤·¹þ¤àÎ®¤ì¤È¤¹¤ë¤È53Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥¦¥ó¥À¥Ö¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¡£GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·62Ê¬¡¢CK¤«¤é¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ËÈô¤Ö¤È¡¢GK¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·Â»¤Í¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ê¡¢1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼«ÌÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï74Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ë¥ô¥§¥ê¥ó¥°¤Î»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Î¥µ¥¤¥é¥¹¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·±¦¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È84Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¥Ù¥¹¥Æ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¤Ë¥Ü¥ì¡¼¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1Ê¬¸å¡¢°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥¯¥·¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò¤Þ¤¿¤â¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ê°ìÅ¾¡¢ÇÔ¿§Ç»¸ü¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à8Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Ä¾¸å¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê3-3¤Ç½ªÎ»¡£¿É¤¯¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÇÔÀï¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£