瀧本美織が3月31日(日)、念願であった初のソロライブとなる<瀧本美織 LIVE 2024 atTOKYO&OSAKA>東京公演を渋谷ストリームホールで開催した。2月12日(月)に梅田Zeelaで行われた大阪公演に続いて行われたものだ。11歳でダンスヴォーカルユニットSweetSでデビューし、20代にはガールズバンドLAGOONのヴォーカルとしても活動していた瀧本美織だが、「女優としてお芝居をするようになってからもずっと、自分にとって音楽は切り離せない存在です。」「今も歌とダンスが大好き」と話しており、30代に入り、自身の原点である音楽をもう一度楽しみたいという思いで、今回のソロライブが敢行されることとなった。

















































<瀧本美織 LIVE 2024 atTOKYO&OSAKA>

大阪公演:2024年2月12日 会場 梅田Zeela

東京公演:2024年3月31日 会場 渋谷ストリームホール

<瀧本美織 Billboard Live "Amanda">

2024年10月13日(日)

第1部 開場 / 14:30 開演 / 15:30

第2部 開場 / 17:30 開演 / 18:30

@ビルボードライブ横浜

http://www.billboard-live.com/pg/shop/index.php?mode=top&shop=4

※3月31日(日)20:30〜 ファンクラブ先行でチケットの申し込み開始

2024年1月に出演したYouTube番組『MUSICGLOBE〜Buzz theWorld〜』では、宇多田ヒカルの「Flavor Of Life」やiriの「ナイトグルーブ」のカバーを披露、その再生回数は189万回を超え歌手活動を待望する声も多く寄せられていた。ライブではその「Flavor Of Life」「ナイトグルーブ』のカバーからスタート、続いてLAGOONの「君の待つ世界」を披露し序盤から大盛り上がりとなったライブで歌うこと自体が8年ぶりであった瀧本は「11歳でグループでデビューして今日がひとりでは初めてのライブになります。そんな記念すべき日にこんなにたくさんの皆さんに会えて大感激です。本当にありがとうございます。音楽がずっと大好きだという思いを詰め込んでこのライブという表現にしてみました。8年以上の想いをぶつけていこうと思います」と冒頭で話した。主演ドラマ『越路吹雪物語』(テレビ朝日系/2018年)から越路吹雪「ラストダンスは私に」など昭和歌謡のカバーも多数披露し、幅広いジャンルの楽曲を歌い上げた。これらは、ファンであるJUJUのライブやアルバムから昭和歌謡を知ることが多く、自分でも歌ってみたいとの思いで選曲したものだという。その後は、事務所の後輩である男女混声9人組グループ「ONE LOVE ONE HEART」の相原一心と久昌歩夢も登場。相原らと共にダンスナンバーを披露し、会場を盛り上げた。最後にはLAGOONの代表曲である「My little treasure」を8年ぶりに披露し、涙するファンの姿も。「みなさんと同じ空間で同じ時間を過ごせて最高の初ライブになりました。また絶対に逢いしましょう!」の言葉とともに、次回、ビルボードライブ横浜でのライブ開催が発表された。◆瀧本美織オフィシャルサイト