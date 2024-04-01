アラベスvsソシエダ スタメン発表
[3.31 ラ・リーガ第30節](メンディソロッサ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 5 アブデル・アブカル
DF 16 ラファ・マリン
DF 27 ハビ・ロペス
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 18 ホン・グリディ
MF 22 カルロス・ビセンテ
FW 32 サム・オモロディオン
控え
GK 31 ヘスス・オウォノ
DF 3 ルベン・ドゥアルテ
DF 7 アレックス・ソラ
DF 14 ナウエル・テナグリア
MF 10 ヤニス・ハジ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 15 キケ・ガルシア
FW 17 シェベル・アルカイン
FW 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 21 アブデ・レバッハ
FW 29 J. Panichelli
監督
ルイス・ガルシア
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 18 アマリ トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 25 ハビ・ガラン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 8 ミケル・メリノ
MF 12 A. Zakharyan
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 39 J. Aramburu
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 Jon Magunazelaia
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
※25:30開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 5 アブデル・アブカル
DF 16 ラファ・マリン
DF 27 ハビ・ロペス
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 18 ホン・グリディ
MF 22 カルロス・ビセンテ
FW 32 サム・オモロディオン
GK 31 ヘスス・オウォノ
DF 3 ルベン・ドゥアルテ
DF 7 アレックス・ソラ
DF 14 ナウエル・テナグリア
MF 10 ヤニス・ハジ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 15 キケ・ガルシア
FW 17 シェベル・アルカイン
FW 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 21 アブデ・レバッハ
FW 29 J. Panichelli
監督
ルイス・ガルシア
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 18 アマリ トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 25 ハビ・ガラン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 8 ミケル・メリノ
MF 12 A. Zakharyan
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 39 J. Aramburu
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 Jon Magunazelaia
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります