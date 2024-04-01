[3.31 ラ・リーガ第30節](メンディソロッサ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アラベス]

先発

GK 1 アントニオ・シベラ

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 5 アブデル・アブカル

DF 16 ラファ・マリン

DF 27 ハビ・ロペス

MF 6 アンデル・ゲバラ

MF 8 アントニオ・ブランコ

MF 11 ルイス・リオハ

MF 18 ホン・グリディ

MF 22 カルロス・ビセンテ

FW 32 サム・オモロディオン

控え

GK 31 ヘスス・オウォノ

DF 3 ルベン・ドゥアルテ

DF 7 アレックス・ソラ

DF 14 ナウエル・テナグリア

MF 10 ヤニス・ハジ

MF 23 カルロス・ベナビデス

FW 15 キケ・ガルシア

FW 17 シェベル・アルカイン

FW 20 ジュリアーノ・シメオネ

FW 21 アブデ・レバッハ

FW 29 J. Panichelli

監督

ルイス・ガルシア

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 18 アマリ トラオレ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 25 ハビ・ガラン

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 8 ミケル・メリノ

MF 12 A. Zakharyan

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 14 久保建英

控え

GK 13 ウナイ マレーロ

GK 30 ガイスカ アジェサ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ

DF 17 キーラン・ティアニー

DF 39 J. Aramburu

MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 28 Jon Magunazelaia

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 19 ウマル・サディク

FW 21 アンドレ・シウバ

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります