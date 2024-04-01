リバプールvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第30節】(アンフィールド)
リバプール 2-1(前半1-1)ブライトン
<得点者>
[リ]ルイス・ディアス(27分)、モハメド・サラー(65分)
[フ]ダニー・ウェルベック(2分)
<警告>
[リ]アレクシス・マック・アリスター(14分)、フィルヒル・ファン・ダイク(50分)、ジョー・ゴメス(58分)、遠藤航(88分)、コーディ・ガクポ(90分+4)
[フ]パスカル・グロス(20分)、ダニー・ウェルベック(48分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(71分)
└リバプールが暫定首位浮上…エースの一撃でブライトンに逆転勝利!! 遠藤はフル出場
リバプール 2-1(前半1-1)ブライトン
<得点者>
[リ]ルイス・ディアス(27分)、モハメド・サラー(65分)
[フ]ダニー・ウェルベック(2分)
<警告>
[リ]アレクシス・マック・アリスター(14分)、フィルヒル・ファン・ダイク(50分)、ジョー・ゴメス(58分)、遠藤航(88分)、コーディ・ガクポ(90分+4)
[フ]パスカル・グロス(20分)、ダニー・ウェルベック(48分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(71分)
└リバプールが暫定首位浮上…エースの一撃でブライトンに逆転勝利!! 遠藤はフル出場