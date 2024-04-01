【プレミアリーグ第30節】(アンフィールド)

リバプール 2-1(前半1-1)ブライトン

<得点者>

[リ]ルイス・ディアス(27分)、モハメド・サラー(65分)

[フ]ダニー・ウェルベック(2分)

<警告>

[リ]アレクシス・マック・アリスター(14分)、フィルヒル・ファン・ダイク(50分)、ジョー・ゴメス(58分)、遠藤航(88分)、コーディ・ガクポ(90分+4)

[フ]パスカル・グロス(20分)、ダニー・ウェルベック(48分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(71分)

リバプールが暫定首位浮上…エースの一撃でブライトンに逆転勝利!! 遠藤はフル出場