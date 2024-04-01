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05. SAND BEIGE -º½Çù¤Ø-
¡¡12th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1985Ç¯6·î19ÆüÈ¯Çä)
06. SOLITUDE
¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1985Ç¯10·î9ÆüÈ¯Çä)
07. ¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó
¡¡15th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1986Ç¯5·î26ÆüÈ¯Çä)
08. Fin
¡¡16th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1986Ç¯9·î25ÆüÈ¯Çä)
09. ±Ø
¡¡10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRIMSON¡Ù¼ýÏ¿¶Ê ¢¨ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤äºî (1986Ç¯È¯Çä)
10. BLONDE
¡¡18th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1987Ç¯6·î3ÆüÈ¯Çä)
11. ÆñÇËÁ¥
¡¡19th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1987Ç¯9·î30ÆüÈ¯Çä)
12. ÎøÏ©
¡¡19th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê (1987Ç¯9·î30ÆüÈ¯Çä)
13. AL-MAUJ(¥¢¥ë¥Þ¡¼¥¸)
¡¡20th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1988Ç¯1·î27ÆüÈ¯Çä)
14. LIAR
¡¡23rd ¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1989Ç¯4·î25ÆüÈ¯Çä)
15. Íð²Ð
¡¡14th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRUISE¡Ù(1989Ç¯)¼ýÏ¿¶Ê
16. ¿å¤ËÁÞ¤·¤¿²Ö
¡¡25th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1990Ç¯11·î6ÆüÈ¯Çä)
17. Ëº¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦
¡¡26th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÆó¿ÍÀÅ(¤Õ¤¿¤ê¤·¤º¤«)-Ž¢Å·²ÏÅÁÀâ»¦¿Í»ö·ïŽ£¤è¤ê¡Ù¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê ¢¨Ãæ¿¹ÌÀºÚºî»ì¶Ê (1991Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä)
¢§CD DISC 2¡§¥Ý¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¥¹
¡¡30th anniversary mix ¡ã2024¥é¥Ã¥«¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¡ä
01. ¾¯½÷A
¡¡2nd¥·¥ó¥°¥ë¡¿5°Ì (1982Ç¯7·î28ÆüÈ¯Çä)
02. 1/2¤Î¿ÀÏÃ
¡¡4th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1983Ç¯2·î23ÆüÈ¯Çä)
03. ¶Ø¶è
¡¡6th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1983Ç¯9·î7ÆüÈ¯Çä)
04. ËÌ¥¦¥¤¥ó¥°
¡¡7th¥·¥ó¥°¥ë¡¿2°Ì (1984Ç¯1·î1ÆüÈ¯Çä)
05. ¥µ¥¶¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥É
¡¡8th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1984Ç¯4·î11ÆüÈ¯Çä)
06. ½½²ü (1984)
¡¡9th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1984Ç¯7·î25ÆüÈ¯Çä)
07. ¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï
¡¡10th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1984Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä)
08. ¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor e¡Ä]
¡¡11th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1985Ç¯3·î8ÆüÈ¯Çä)
09. DESIRE -¾ðÇ®-
¡¡14th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1986Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä)
10. LA BOHEME
¡¡14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDESIRE-¾ðÇ®-¡×¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê (1986Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä)
11. ´í¤Ê¤¤MON AMOUR
¡¡16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFin¡×¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê (1986Ç¯9·î25ÆüÈ¯Çä)
12. ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó ¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥«¥»¥Ã¥È¡¿1°Ì (1986Ç¯11·î10ÆüÈ¯Çä)
13. ÀÖ¤¤Ä»Æ¨¤²¤¿
¡¡12¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì¡¿11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor e¡Ä]¡×ÊÌ²Î»ì&¥é¥Æ¥ó¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó (1985Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä) ¢¨¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
14. TANGO NOIR
¡¡17th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1987Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä)
15. TATTOO
¡¡21st ¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1988Ç¯5·î18ÆüÈ¯Çä)
16. I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É
¡¡22nd¥·¥ó¥°¥ë¡¿3°Ì (1988Ç¯11·î1ÆüÈ¯Çä)
17. Dear Friend
¡¡24th¥·¥ó¥°¥ë¡¿1°Ì (1990Ç¯7·î17ÆüÈ¯Çä)
18. Æó¿ÍÀÅ - ¡ÖÅ·²ÏÅÁÀâ»¦¿Í»ö·ï¡×¤è¤ê
¡¡26th¥·¥ó¥°¥ë¡¿3°Ì (1991Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä)
19. HELLO MARY LOU
¡¡Ì¤È¯É½¶Ê ¢¨CD¤Î¤ß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
¢¨¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎM13¡ÖÀÖ¤¤Ä»Æ¨¤²¤¿¡×¤ª¤è¤ÓM14¡ÖHELLO MARY LOU¡×¤Ï2024 mix
¢¨Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖHELLO MARY LOU¡×¤ÏCD¤Î¤ß¼ýÏ¿¡£LP¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó
¢§4LP (33²óÅ¾) ¢¨COMPLETE BOX¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡üDISC 3
¡¡¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE A¡§DISC 1¤ÎM1¡ÁM4)
¡¡¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE B¡§DISC 1¤ÎM5¡ÁM8)
¡üDISC 4
¡¡¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE A¡§DISC 1¤ÎM9¡ÁM12)
¡¡¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE B¡§DISC 1¤ÎM13¡ÁM17)
¡üDISC 5
¡¡¥Ý¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE A¡§DISC 2¤ÎM1¡ÁM5)
¡¡¥Ý¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE B¡§DISC 2¤ÎM6¡ÁM9)
¡üDISC 6
¡¡¥Ý¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE A¡§DISC 2¤ÎM10¡ÁM13)
¡¡¥Ý¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¥¹ (SIDE B¡§DISC 2¤ÎM14¡ÁM18)
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