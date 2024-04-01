今日の歴史（４月１日）
１９２０年：東亜日報が創刊
１９２９年：京城（現ソウル）に汝矣島飛行場が開港
１９４２年：鉄道・中央線が全区間（清涼里―慶州）開通
１９６３年：ペルーと国交樹立
１９７０年：浦項総合製鉄（現ポスコ）が最初の製鉄所起工
１９７３年：住民税を導入
１９８０年：ソウル・独立門の移転・復元工事が完了
１９８１年：１９０４年以前に作られたと推定される最初の愛国歌（韓国国歌）の歌詞を発見
１９８３年：１等賞金１億ウォンのオリンピック宝くじを国内で初発行
１９９８年：台湾が１９９２年の断交後初めて韓国に貿易代表団を派遣
２００４年：チリとの自由貿易協定（ＦＴＡ）が発効
２００４年：韓国高速鉄道（ＫＴＸ）の運行開始
２０１８年：チョー・ヨンピルさんら人気歌手やガールズグループらによる韓国芸術団が平壌で公演、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党委員長）夫妻も鑑賞
１９２９年：京城（現ソウル）に汝矣島飛行場が開港
１９４２年：鉄道・中央線が全区間（清涼里―慶州）開通
１９６３年：ペルーと国交樹立
１９７０年：浦項総合製鉄（現ポスコ）が最初の製鉄所起工
１９７３年：住民税を導入
１９８０年：ソウル・独立門の移転・復元工事が完了
１９８１年：１９０４年以前に作られたと推定される最初の愛国歌（韓国国歌）の歌詞を発見
１９９８年：台湾が１９９２年の断交後初めて韓国に貿易代表団を派遣
２００４年：チリとの自由貿易協定（ＦＴＡ）が発効
２００４年：韓国高速鉄道（ＫＴＸ）の運行開始
２０１８年：チョー・ヨンピルさんら人気歌手やガールズグループらによる韓国芸術団が平壌で公演、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党委員長）夫妻も鑑賞