フェイエノールトvsユトレヒト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第27節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 4-2(前半1-2)ユトレヒト
<得点者>
[フ]Igor Paixão(36分)、オウンゴール(65分)、ダヴィド ハンツコ(71分)、L. Sauer(85分)
[ユ]O. Boussaid(2分)、サム・ランメルス(32分)
<警告>
[フ]Q. Hartman(30分)、バルト ニューコープ(49分)、L. Geertruida(73分)
[ユ]ジャン・ボズドアン(51分)、N. Vesterlund(59分)
観衆:47,500人
フェイエノールト 4-2(前半1-2)ユトレヒト
<得点者>
[フ]Igor Paixão(36分)、オウンゴール(65分)、ダヴィド ハンツコ(71分)、L. Sauer(85分)
[ユ]O. Boussaid(2分)、サム・ランメルス(32分)
<警告>
[フ]Q. Hartman(30分)、バルト ニューコープ(49分)、L. Geertruida(73分)
[ユ]ジャン・ボズドアン(51分)、N. Vesterlund(59分)
観衆:47,500人