フェリカネットワークスは12日、2018年以前に発売されたスマートフォン(スマホ)などの一部機種において非接触IC機能「FeliCa」を用いた「おサイフケータイ」機能のサポートを2025年3月(予定)に終了するとお知らせしています。具体的な終了日時については日程が決まり次第案内するとしています。なお、サービス終了後もチャージ機での現金のチャージやかざして利用といったプラスチックカード相当の機能は利用可能だとのこと。

一方、サポート終了によっておサイフケータイの初期設定や各サービス提供会社が提供するアプリおよびWebブラウザーからのサービス設定や削除、チャージなどでの利用、ICカードフルフォーマット(ICチップメモリクリア)が実施できなくなるとのことで、サポート終了後はサービスの削除ができなくなるため、必要に応じてサポート終了前に各サービスの手続きなどを実施することが推奨されています。またアプリやWebブラウザーによる残高確認、表示など一部機能についてはサービス提供会社によって利用可否が異なるため、各サービス提供会社によるICカード内データの利用、アプリやWebブラウザーにて提供されている機能が利用可能かの詳細については各サービス提供会社に確認するように案内されています。また各携帯電話会社が販売の対象機種は各携帯電話会社が提供するICカードフルフォーマット(ICチップメモリクリア)を引き続き利用できます。おサイフケータイはFeliCaを用いて携帯電話でかざして決済などを利用できる機能としてフィーチャーフォン(従来型携帯電話、いわゆる「ガラケー」)のときから提供されており、その後、2010年11月にKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」から発売されたシャープ製「IS03」にスマホとしては初搭載され、以後ながらくAndroid製品に搭載されてきました。今回、そんなAndroidスマホのおサイフケータイが2018年以前に発売された一部機種にておサイフケータイ機能のサポートが2025年3月(予定)に終了されることになりました。サポート終了の対象機種一覧は以下の通り。その他、フェリカネットワークスでは『各サービス提供会社のお問い合わせ先一覧』および『おサイフケータイ アプリに関するお問い合わせ』を案内しています。<サポート終了の対象機種一覧>⚪︎NTTドコモ・arrows Fit F-01H・ARROWS Kiss F-03D・ARROWS Kiss F-03E・ARROWS Me F-11D・ARROWS NX F-06E・ARROWS NX F-01F・ARROWS NX F-05F・ARROWS NX F-02G・ARROWS V F-04E・ARROWS X F-10D・ARROWS X F-02E・ARROWS X LTE F-05D・ARROWS μ F-07D・Disney Mobile on docomo F-08D・Disney Mobile on docomo F-07E・Disney Mobile on docomo F-03F・F-09D ANTEPRIMA F-09D・F-12C F-12C・REGZA Phone T-01D・REGZA Phone T-01C・REGZA Phone T-02D・ビジネススマートフォン F-04F・らくらくスマートフォン F-12D・らくらくスマートフォン2 F-08E・らくらくスマートフォン3 F-06F・らくらくスマートフォン プレミアム F-09E・Ascend HW-01E・Ascend D2 HW-03E・Disney Mobile on docomo DM-01G・G2 L-01F・L-06D JOJO L-06D JOJO・Optimus G Pro L-04E・Optimus G L-01E・Optimus it L-05E・Optimus it L-05D・Optimus LIFE L-02E・Optimus LTE L-01D・PRADA phone by LG L-02D・Optimus Vu L-06D・Disney Mobile on docomo N-03E・MEDIAS N-04C・MEDIAS ES N-05D・MEDIAS PP N-01D・MEDIAS LTE N-04D・MEDIAS TAB N-06D・MEDIAS U N-02E・MEDIAS WP N-06C・MEDIAS X N-07D・MEDIAS X N-04E・MEDIAS X N-06E・N-02E ONE PIECE N-02E ONE PIECE・Disney Mobile on docomo P-05D・ELUGA P P-03E・ELUGA power P-07D・ELUGA X P-02E・ELUGA V P-06D・LUMIX Phone P-02D・P-04D・GALAXY J SC-02F・GALAXY Note 3 SC-01F・GALAXY Note II SC-02E・GALAXY S III α SC-03E・GALAXY S III SC-06D・GALAXY S4 SC-04E・GALAXY S5 SC-04F・AQUOS PAD SH-06F・AQUOS PHONE SH-12C・AQUOS PHONE SH-01D・AQUOS PHONE EX SH-02F・AQUOS PHONE SH-06D・AQUOS PHONE EX SH-04E・AQUOS PHONE f SH-13C・AQUOS PHONE si SH-01E・AQUOS PHONE slider SH-02D・AQUOS PHONE si SH-07E・AQUOS PHONE st SH-07D・AQUOS PHONE sv SH-10D・AQUOS PHONE ZETA SH-09D・AQUOS PHONE ZETA SH-06E・AQUOS PHONE ZETA SH-01F・AQUOS PHONE ZETA SH-02E・AQUOS ZETA SH-04F・Disney Mobile on docomo SH-05F・LYNX 3D SH-03C・Q-pot.Phone SH-04D・SH-01F DRAGON QUEST SH-01F DQ・SH-06D NERV・スマートフォン for ジュニア SH-05E・スマートフォン for ジュニア2 SH-03F・Xperia A SO-04E・Xperia A2 SO-04F・Xperia acro SO-02C・Xperia acro HD SO-03D・Xperia AX SO-01E・Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E MIKU・Xperia GX SO-04D・Xperia SX SO-05D・Xperia Z SO-02E・Xperia Z1 SO-01F・Xperia Z1 f SO-02F・Xperia Z2 SO-03F⚪︎au(KDDI/沖縄セルラー電話)・DIGNO rafre KYV36・GRATINA KYF37・GRATINA 4G KYF31・INFOBAR A03 KYV33・MARVERA KYF35・Qua phone KYV37・Qua phone QX KYV42・rafre KYV40・TORQUE G02 KYV35・TORQUE X01 KYF33・URBANO V01 KYV31・URBANO V02 KYV34・URBANO V03 KYV38・isai vivid LGV32・isai VL LGV31・AQUOS K SHF32・AQUOS K SHF33・AQUOS SERIE mini SHV31※3G停波済みのau機種は記載から除いています⚪︎ソフトバンク・ARROWS A 202F・ARROWS A 301F・ARROWS A 101F・ARROWS A 201F・ARROWS S EM01F・STREAM X GL07S・DIGNO DUAL 2 WX10K・DIGNO R 202K・HONEY BEE 201K・ディズニー on SoftBank DM015K・MOTOROLA RAZR M 201M・MEDIAS CH 101N・102P・LUMIX Phone 101P・007SH KT・AQUOS CRYSTAL 2 403SH・AQUOS CRYSTAL X 402SH・AQUOS CRYSTAL Y 402SH Y!mobile・AQUOS CRYSTAL Y2 403SH Y!mobile・AQUOS PHONE 006SH・AQUOS PHONE 102SH・AQUOS PHONE 103SH・AQUOS PHONE 102SHII・AQUOS PHONE ef WX05SH・AQUOS PHONE es WX04SH・AQUOS PHONE ss 205SH・AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH・AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH J・AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH・AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH・AQUOS PHONE Xx 106SH・AQUOS PHONE Xx 203SH・AQUOS PHONE Xx 206SH・AQUOS PHONE Xx 302SH・AQUOS PHONE Xx mini 303SH・AQUOS Xx 304SH・GALAPAGOS 003SH・GALAPAGOS 005SH・PANTONE 5 107SH・PANTONE 6 200SH・Yahoo! Phone 009SH Y・ディズニー on SoftBank DM009SH・ディズニー on SoftBank DM010SH・ディズニー on SoftBank DM011SH・ディズニー on SoftBank DM012SH・ディズニー on SoftBank DM013SH・ディズニー on SoftBank DM014SH・ディズニー on SoftBank DM016SH・ボス電 107SHB⚪︎SIMフリー(メーカーモデル)・arrows M02・arrows RM02・Xperia J1 Compact D5788

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・おサイフケータイ 関連記事一覧 - S-MAX・重要なお知らせ | おサイフケータイ情報・おサイフケータイ情報