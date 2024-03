伝説的な女性ヴォーカルエモバンド・Pohgoh、奇跡の再来日ツアー決定

フロリダ州タンパ出身のレジェンドエモバンド・Pohgohが、約5年振りの再来日を果たすことが発表された。

Pohgohは1994年に結成、Braidとのスプリットや伝説的なコンピレーション「The Emo Diaries」1作目に、大名曲「Friend X」が収録されたことをキッカケに世界中のエモファンの注目を集める。僅か3年間の活動で名作1stアルバム『In Memory of Bab』を生み出すもヴォーカルのSusieの闘病のため活動を休止。そして2016年に長き眠りから覚めて活動を再開し、2018年には21年振りの2nd『Secret Club』を発表。さらに2019年には、初の来日公演を敢行。Rainer MariaのCaithlin De Marraisとのカップリングツアーで、日本各地のエモファンを感動の渦に巻き込んだ。そこからパンデミックを経て2022年に3rd作『du und ich』(ドイツ語で「あなたと私」の意)をリリース。Susieの長年の闘病生活にも触れながら、ここ数年の世界的な問題への鋭い風刺も盛り込み、さまざまな視点や関係性での「あなたと私」が描かれている傑作だ。そんなPohgohが、前回来日時からさらにスケールアップし楽曲の幅も広がったサウンド、そこに込められたポジティブなメッセージを今回のツアーでは存分に堪能できるはず。

ツアーは、2024年5月22日(水)東京・新宿NINE SPICESからスタートし、東京・大阪・名古屋の計5公演からなる。Pohgohの前回来日公演はもちろん、2023年のAlgernon Cadwallader、Their / They're / There 、Into It. Over It.、Pool Kids、2024年に入ってからもRatboys、SignalsMidwest、Braidの来日ツアーを破竹の勢いで成功させたThe Lost BoysとShore&Woods Recordingsによる招聘となる。

サポートバンドの発表など今後のツアーに関する最新情報の発表については、公式ウェブサイトとSNSアカウントをチェック。彼らのツアーで定番になりつつある、スペシャルな企画を今回も予定しているとのことなのでお見逃しなく。