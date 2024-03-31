第８４回桜花賞・Ｇ１が４月７日、阪神の芝１６００メートルで行われる。

新馬、新潟２歳Ｓ、阪神ＪＦ３連勝のアスコリピチェーノ（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎）。３月中旬には早々と栗東入りし、１週前も抜群の走り。死角が少なく４連勝でＧ１制覇があって、驚けない。

未勝利、クイーンＣ連勝のクイーンズウォーク（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎）も阪神外回り向きの息の長い脚を生かせばＶ圏。

チューリップ賞の鋭伸が見事だったスウィープフィート（牝３歳、栗東・庄野靖志厩舎）も武豊騎手とのコンビで再び末脚爆発、戴冠も。

阪神ＪＦ２着ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎）、アルテミスＳ以来のチェルヴィニア（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎）、フェアリーＳ１着イフェイオン（牝３歳、栗東・杉山佳明厩舎）、報知杯フィリーズレビュー勝ちから挑むエトヴプレ（牝３歳、栗東・藤岡健一厩舎）、アネモネＳを勝って挑むキャットファイト（牝３歳、美浦・上原博之厩舎）、マイルへの対応がカギになるコラソンビート（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎）、サウジアラビアＲＣ２着のボンドガール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎）もエントリー。（大上 賢一郎）