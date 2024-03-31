リバプールvsブライトン スタメン発表
[3.31 プレミアリーグ第30節](アンフィールド)
※22:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 78 ジャレル クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 13 アドリアン
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 ボビー・クラーク
MF 53 ジェイムズ マッコネル
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 76 J. Danns
監督
ユルゲン・クロップ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 2 タリク・ランプティ
MF 13 パスカル・グロス
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
MF 30 ペルビス・エストゥピニャン
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 14 アダム・ララーナ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 48 S. Chouchane
FW 28 エバン・ファーガソン
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
※22:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 78 ジャレル クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 13 アドリアン
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 ボビー・クラーク
MF 53 ジェイムズ マッコネル
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 76 J. Danns
監督
ユルゲン・クロップ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 2 タリク・ランプティ
MF 13 パスカル・グロス
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
MF 30 ペルビス・エストゥピニャン
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 14 アダム・ララーナ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 48 S. Chouchane
FW 28 エバン・ファーガソン
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります