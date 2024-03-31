[3.31 プレミアリーグ第30節](アンフィールド)

※22:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 78 ジャレル クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

控え

GK 13 アドリアン

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

MF 19 ハービー・エリオット

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 42 ボビー・クラーク

MF 53 ジェイムズ マッコネル

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 76 J. Danns

監督

ユルゲン・クロップ

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト ヴェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 2 タリク・ランプティ

MF 13 パスカル・グロス

MF 15 ヤクブ・モデル

MF 20 カルロス・バレバ

MF 24 シモン・アディングラ

MF 30 ペルビス・エストゥピニャン

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 3 イゴール

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 19 バレンティン・バルコ

MF 14 アダム・ララーナ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

MF 48 S. Chouchane

FW 28 エバン・ファーガソン

FW 31 アンス・ファティ

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります