[3.31 オランダ・エールディビジ第27節](スタディオン・フェイエノールト)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 4 L. Geertruida

DF 5 Q. Hartman

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 Igor Paixão

MF 19 Y. Minteh

MF 20 M. Wieffer

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 31 コスタス・ランプロー

GK 39 M. van Sas

DF 2 バルト ニューコープ

DF 15 M. López

MF 10 C. Stengs

MF 16 T. van den Belt

MF 32 O. Lingr

FW 9 上田綺世

FW 25 L. Sauer

監督

スロトアルネ

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 16 S. El Karouani

DF 23 N. Vesterlund

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

DF 34 R. Flamingo

MF 6 ジャン・ボズドアン

MF 7 V. Jensen

MF 8 オスカー・フラウロ

MF 18 イェンス・トールンストラ

MF 26 O. Boussaid

FW 9 サム・ランメルス

控え

GK 31 M. Branderhorst

GK 32 T. Nijhuis

DF 2 M. van der Maarel

DF 44 J. Mukeh

DF 45 N. Held

MF 14 ジダン イクバル

MF 46 S. Andersen

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 37 I. Lidberg

監督

Ron Jans

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります