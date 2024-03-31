フェイエノールトvsユトレヒト スタメン発表
[3.31 オランダ・エールディビジ第27節](スタディオン・フェイエノールト)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 5 Q. Hartman
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 19 Y. Minteh
MF 20 M. Wieffer
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 31 コスタス・ランプロー
GK 39 M. van Sas
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 M. López
MF 10 C. Stengs
MF 16 T. van den Belt
MF 32 O. Lingr
FW 9 上田綺世
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 34 R. Flamingo
MF 6 ジャン・ボズドアン
MF 7 V. Jensen
MF 8 オスカー・フラウロ
MF 18 イェンス・トールンストラ
MF 26 O. Boussaid
FW 9 サム・ランメルス
控え
GK 31 M. Branderhorst
GK 32 T. Nijhuis
DF 2 M. van der Maarel
DF 44 J. Mukeh
DF 45 N. Held
MF 14 ジダン イクバル
MF 46 S. Andersen
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 37 I. Lidberg
監督
Ron Jans
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 5 Q. Hartman
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 19 Y. Minteh
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 31 コスタス・ランプロー
GK 39 M. van Sas
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 M. López
MF 10 C. Stengs
MF 16 T. van den Belt
MF 32 O. Lingr
FW 9 上田綺世
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 34 R. Flamingo
MF 6 ジャン・ボズドアン
MF 7 V. Jensen
MF 8 オスカー・フラウロ
MF 18 イェンス・トールンストラ
MF 26 O. Boussaid
FW 9 サム・ランメルス
控え
GK 31 M. Branderhorst
GK 32 T. Nijhuis
DF 2 M. van der Maarel
DF 44 J. Mukeh
DF 45 N. Held
MF 14 ジダン イクバル
MF 46 S. Andersen
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 37 I. Lidberg
監督
Ron Jans
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります