ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 スペシャルコラボが決定！
パシフィックリーグマーケティングは31日、パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は、「ラブライブ！シリーズ」とのコラボレーションが決定したと発表した。
パ・リーグ6球団とは2022年に初めてコラボを実施。今回は、ラブライブ！シリーズ全6作品（『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』）とパ・リーグ6球団のコラボとして実施する。
●コラボ試合日程/来場予定キャスト
6月15日（土）
千葉ロッテマリーンズ ／ μ’s（「ラブライブ！」）
会場： ZOZOマリンスタジアム
出場： 新田 恵海（高坂 穂乃果 役) ／ 飯田 里穂（星空 凛 役）
7月7日（日）
オリックス・バファローズ ／ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
会場： 京セラドーム大阪
出場： 菅 叶和（大沢 瑠璃乃 役) ／ 月音 こな（藤島 慈 役）
7月14日（日）
東北楽天ゴールデンイーグルス ／ Aqours（「ラブライブ！サンシャイン!!」）
会場： 楽天モバイルパーク宮城
出場： 小宮 有紗（黒澤 ダイヤ 役) ／ 降幡 愛（黒澤 ルビィ 役）
7月28日（日）
北海道日本ハムファイターズ ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
会場： エスコンフィールドHOKKAIDO
出場： 村上 奈津実（宮下 愛 役) ／ 田中 ちえ美（天王寺 璃奈 役）
8月10日（土）
福岡ソフトバンクホークス ／ Liella!（「ラブライブ！スーパースター!!」）
会場： 福岡PayPayドーム
出場： 岬 なこ（嵐 千砂都 役) ／ 結那（ウィーン･マルガレーテ 役）
8月24日（土）
埼玉西武ライオンズ ／ 幻日のヨハネ
会場： ベルーナドーム
出場： 高槻かなこ（ハナマル 役） ／ 斉藤朱夏（ヨウ 役）
※予定は変更となる場合あり。最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表
※トークショーの観覧には、トークショーのチケットが必要。詳細は、主催球団公式HPにて後⽇発表
パ・リーグ6球団とは2022年に初めてコラボを実施。今回は、ラブライブ！シリーズ全6作品（『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』）とパ・リーグ6球団のコラボとして実施する。
6月15日（土）
千葉ロッテマリーンズ ／ μ’s（「ラブライブ！」）
会場： ZOZOマリンスタジアム
出場： 新田 恵海（高坂 穂乃果 役) ／ 飯田 里穂（星空 凛 役）
7月7日（日）
オリックス・バファローズ ／ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
会場： 京セラドーム大阪
出場： 菅 叶和（大沢 瑠璃乃 役) ／ 月音 こな（藤島 慈 役）
7月14日（日）
東北楽天ゴールデンイーグルス ／ Aqours（「ラブライブ！サンシャイン!!」）
会場： 楽天モバイルパーク宮城
出場： 小宮 有紗（黒澤 ダイヤ 役) ／ 降幡 愛（黒澤 ルビィ 役）
7月28日（日）
北海道日本ハムファイターズ ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
会場： エスコンフィールドHOKKAIDO
出場： 村上 奈津実（宮下 愛 役) ／ 田中 ちえ美（天王寺 璃奈 役）
8月10日（土）
福岡ソフトバンクホークス ／ Liella!（「ラブライブ！スーパースター!!」）
会場： 福岡PayPayドーム
出場： 岬 なこ（嵐 千砂都 役) ／ 結那（ウィーン･マルガレーテ 役）
8月24日（土）
埼玉西武ライオンズ ／ 幻日のヨハネ
会場： ベルーナドーム
出場： 高槻かなこ（ハナマル 役） ／ 斉藤朱夏（ヨウ 役）
※予定は変更となる場合あり。最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表
※トークショーの観覧には、トークショーのチケットが必要。詳細は、主催球団公式HPにて後⽇発表