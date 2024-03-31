miwa、7枚目のアルバム『7th』リリース決定
miwaが7枚目となるオリジナルアルバム『7th』が5月29日にリリースされることが決定した。
『7th』は2022年にリリースされた『Sparkle』以来、約2年ぶりのオリジナルアルバム。CDには、日本テレビ系日曜ドラマ『厨房のありす』主題歌として話題となった最新曲「それでもただ」に加えて、前作アルバム『Sparkle』以降リリースしてきた数々のタイアップ楽曲やニューアルバムのために書き下ろされた新曲などが収録予定。
また、5月から始まるツアータイトルも＜miwa Live Tour 2024 "7th”＞に決定。このツアーは、5月17日Zepp Divercityから6月2日Zepp Nagoyaまで4都市をまわる。また、各地のZeppを含むツアーは2017年以来7年ぶりとなる。
『7th』
【完全生産限定盤（CD+Blu-ray+ピック）】
SRCL-12800〜12802 ￥6,600（税込）
※豪華7インチサイズボックス仕様、PhotoBook付き、ピック封入（ランダム7色のうち1個）
【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】
SRCL-12803〜12804 ￥6,600（税込）
※三方背ケース仕様
【通常盤（CD only）】
SRCL-12805 ￥3,300（税込）
▼CD予約
https://miwa.lnk.to/7thAL
収録内容
・DISC-1【CD】
前作オリジナルアルバム「Sparkle」以降リリースしてきた楽曲の中からセレクトした楽曲に加えて、新曲も複数収録予定！
・DISC-2【Blu-ray】 ※完全生産限定盤
「miwa clips vol.4」
・DISC-2【Blu-ray】 ※初回生産限定盤
2024/03/09 miwa -39 live- 2024 “sing dance enjoy!”ライブ映像
店舗購入特典
・Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ
・楽天ブックス(ECサイト)：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ
・official fanclub「yaneura-no-neko」会員（早期予約）：オリジナルアクリルスタンド ※予約期間：3月31日(日)20:00〜4月21日(日)23:59まで
・Sony Music shop：オリジナルA5クリアファイル
・タワーレコード：オリジナルスマホサイズステッカー
・miwa応援店：オリジナルポストカード ※対象店舗は追って発表
＜miwa Live Tour 2024 "7th"ライブツアー情報＞
・東京都
2024年5月17日(金) Zepp Divercity
開場18:00/開演19:00
お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799
・福岡県
2024年5月29日(水) Zepp Fukuoka
開場18:00/開演19:00
お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
・大阪府
2024年5月31日(金) Zepp Namba
開場18:00/開演19:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888
・愛知県
2024年6月2日(日) Zepp Nagoya
開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【チケット料金】
プレミアム 11,000円(税込) ※ファンクラブ限定
1階全自由 7,700円(税込)
2階指定席 7,700円(税込)
チケット一般発売日：2024年4月13日(土)
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