£Ó£Ë£Å£´£¸¡¦Ã«¿¿Íý²ÂÂ´¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤ÎÃ«¿¿Íý²Â¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡££È£Ë£Ô£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ã«¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤ÎÂçÁÈ³Õ¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë°ÜÀÒ¡£Ê¡²¬¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ø¡½¡½¡£·ãÆ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ã«¤Ï¡Ö£È£Ë£Ô£´£¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½£³·î£³£±Æü¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤òÂ´¶È¤¹¤ë
¡¡Ã«¡¡Â´¶È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à£Å¤¬ºòÇ¯£··î¤Ë¿·¸ø±é¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¹Ô¤³¡¼¤¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¿·¸ø±é¤òÉ¬¤º¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¿·¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿
¡¡Ã«¡¡£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸ø±é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖÉ½¤Ë¡ÖÃ«¿¿Íý²Â¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²Î»ì¤ä¥Á¡¼¥à£Å¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Ú¶Ê¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢½ÓÎ¶¤µ¤ó¡¢£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£ÏÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ë¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£ÏÀèÀ¸¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·à¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤À¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½£²£°£±£²Ç¯£¶·î¤Ë£È£Ë£Ô£´£¸¤ÎÂè£²´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£±£´Ç¯¤ÎÂçÁÈ³Õ¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Ã«¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤â°¦ÃÎ¸©¤âÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¢¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿²á¤®¤Æ¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌ¾¸Å²°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ò¹ß¤ê¤¿¤é£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤À¤±¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂçÁÈ³Õ¤Ç¿ÆÍ§¤ÎÃæÀ¾ÃÒÂåÍü¤Á¤ã¤ó¤â£È£Ë£Ô£´£¸¤«¤é£Á£Ë£Â£´£¸¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü¤¬¤¤¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½°ÜÀÒÅö½é¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿
¡¡Ã«¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ï¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¡×¡Ö£±ÈÖÍÙ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥¥Ð¥ÍÙ¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï»ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¼¡Âè¤Ë£Ó£Ë£Å¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Ã«¡¡¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅö»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡¥¨¥Ó¥·¥ç¡¼¡×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡¥¨¥Ó¥«¥ë¥Á¥ç¡×¤Ç¾¾Â¼¹á¿¥¤µ¤ó¤È¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤ä·ü¾ÞÀ¸³è¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë£Ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊÅÅÇÈ¾¯Ç¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÅÚ²°ÉÒÃË¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤âÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç£Ó£Ë£Å¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡ÖÃ«ÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÃ«¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¤¤¤¤ä¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¡Ö¾¾Â¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¤¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾¾Â¼¤µ¤ó¤ä¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤â·ü¾ÞÀ¸³è¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿
¡¡Ã«¡¡ËÌ³¤Æ»¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ü¾ÞÀ¸³è¤Ï¿åÃå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¥¥Ñ¥ó¤·¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤É¤Á¤é¤âËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢»×¤¨¤Ð¤¢¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½£È£Ë£Ô£´£¸¤Ë£²Ç¯¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤Ï£±£°Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿
¡¡Ã«¡¡£È£Ë£Ô£´£¸¤Ï¸µµ¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë¤Ï£±£°Ç¯¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹Ç¯¤¤¤ë¤È´·¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â£Ó£Ë£Å¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÀÆÆ£¿¿ÌÚ»Ò¤µ¤ó¤ä·§ºêÀ²¹á¡¢³ùÅÄºÚ·î¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾¤ò¸«¤Æ¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë±ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤âà»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ãá¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï£È£Ë£Ô£´£¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È¸å¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î±¿±Ä»öÌ³½ê¡Ö£Ú£Å£Ó£Ô¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¡Ã«¡¡£Ó£Å£Ë£´£¸¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢À¼¤ò»È¤¦¤ª»Å»ö¤äÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤ÇÎø°¦¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï
¡¡Ã«¡¡¡ÖÎø¤è¤ê¤â¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£»ä¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ã¤ÆÁ´¤¯³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÇ¹¥¤¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£