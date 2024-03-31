¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¡¹ç¥³¥ó¤Ç½÷À¤Ë¤ª¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿²áµî¡ÖÄ´»Ò¤¤¤¤¤È¤¤ÏÃË¤È¥¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡ÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ç¥³¥ó¤Ç½÷À¤Ë¤ª¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤ª¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö²¶¡¢¥³¥ó¥Ñ¤Ç¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âð°û¤ß¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£ÃËÀ¿Ø¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤È£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö·ë¹½°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ²°Éß¤â¥Ù¥í¥Ù¥í¡¢ËÍ¤â¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ç¡£¤ª¼ò¤Ï¤â¤È¤â¤È°û¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢Ì¯¤Ë¥¨¥í¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤³ÂÑ¤¨¤¿¤é¤¢¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¿²¤Æ¤â¤¦¤Æ¡£Ä«µ¯¤¤Æ²°Éß¤È£²¿Í¤ä¤Ã¤Æ¡Øµ¢¤Ã¤¿¤ó¤«¡Ù¡Ø¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºâÉÛ¤¬ËÜÍè¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¾¯¡¹ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø¤Þ¤¢·ë¹½¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤ä¤Ã¤¿¤·¤Ê¡Ù¤È¡£¤Ç¡¢²°Éß¤ÈÈÓ¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢ºâÉÛ³«¤±¤¿¤é¡¢£²Ëü£·£°£°£°±ßÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¥¼¥í¡×¤ÈÈï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ç¥³¥ó»²²Ã¼Ô¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖºòÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È³èÈ¯¤Ë²ÔÆ¯¡£¤·¤«¤·¡¢¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡¢ºâÉÛ¤Î¡×¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤à¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥Ô¥¿¤Ã¤È¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¶¦±é¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¥°¥ë¤À¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Í¡¢¤è¤¦¤è¤¦Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢£±¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾ï½¬¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê°û¤ß²ñ¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¤¤¤¤È¤¤ÏÃË¤È¥¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¸å¤í¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎºâÉÛ¤ò¥¹¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Î¤ª¶â¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ·ë¶ÉÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ø·Ù»¡¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÀµÄ¾²¶¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë»Å»ö¤ä¤«¤é¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£º£¤ä¤Ã¤¿¤éµö¤¹¤«¤éÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢»äà¤«¤âá¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ø¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¥«¥Ð¥ó¤ß¤¿¤é¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£