2024年4月からの放送開始が予定されているTVアニメ『神は遊戯(ゲーム)に飢えている。』より、第1話となるPlayer.01「Gods' Games We Play」のあらすじ&先行場面カットが公開された。Player.01「Gods' Games We Play」より○●TVアニメ『神は遊戯に飢えている。』、第1話のあらすじ&場面カット■Player.01「Gods' Games We Play」

三千年もの間、氷河の中に閉じ込められていた少女・レーシェが目覚めた。元・神様の彼女は開口一番「この時代で一番遊戯ゲームの上手い人間を連れてきて」と宣言。指名されたのは「神々の遊び」で無敗のまま3勝中の少年・フェイ。彼女を監視すべく神秘法院ルイン支部を訪れる。そこで彼は、レーシェから「自己紹介神経衰弱」を挑まれて……!?(脚本:NTL、コンテ:白石達也、演出:田中貴大/白石達也、作画監督:小林亮、アクション・エフェクト・モンスター作画監督:大島城次)そして、謎に包まれた美少女(cv. 富田美憂)が『神は遊戯に飢えている。』の予告を担当することに!?オリジナルナレーションも楽しめるスペシャルな映像が公開されたので、こちらもチェックしておきたい。○●【無敗】謎の美少女(CV:富田美憂)による次回予告その1《Player.01 Gods' Games We Play》【神は遊戯に飢えている。】TVアニメ『神は遊戯に飢えている。』は、2024年4月1日(月)よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)2024 細音啓,智瀬といろ/KADOKAWA/神飢え製作委員会