¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡¦µÈÅÄË¨¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ø·è°Õ¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê£Á£Ó¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈÅÄË¨¼ç¾¡Ê£²£¸¡á¥¶¡¦¥¯¥é¥Ö¥Ô¥¢£¸£¸¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£³£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤Î£²£°£²£³Ç¯ÅÙÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡££²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ÏÄ©ÀïÅª¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤È¤Ê¤ë£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¼ê¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº£¸å¤Î¡Ë»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¥á¥À¥ë¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤Î£²£±Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÏÃæÅçµ®»Ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£»ä¤¿¤Á¤¬µÕ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤¹»þ¤â¤¢¤ë¡£Îý½¬Ãæ¤âÎý½¬¸å¤â°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ï¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£