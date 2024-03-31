¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¡¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¾¾ÃÝÂà¼Ò¤ÎàÎ¢»ö¾ðá¸ì¤ë¡Ö±ßËþÂà¼Ò¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬£³£±Æü¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡££³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆ±»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï£²£µÆü¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï£±£²Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤ò£³·îËö¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ±ßËþ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏÆ±Æü¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£Âà½ê¤Îµ»ö¤ò£Ø¤ËÅºÉÕ¤·¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¡×¤È¤À¤±¥Ý¥¹¥È¤·²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø±ßËþÂà¼Ò¡Ù¤Ã¤ÆÊ¸»ú½ñ¤¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ä±ßËþÂà¼Ò¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±ßËþÂà¼Ò¤È±ßËþÎ¥º§¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢ÂçÂÎ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ø±ßËþÂà¼Ò¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤Îà¤Ò¤º¤ßá¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢±ßËþ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡Ø±ßËþ¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥ï¡Á¤Ã¤È¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¡£¡Ø¤Þ¤¿¤Þ¤¿±ßËþ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤«¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¡Ù¤Ã¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤«¤é»öÁ°¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤ë¤·¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾Å·ºÍ¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤Î¡Øµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥È¡¼¥¯·ë¹½¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢ËÜ¿ÍÇº¤ó¤Ç¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ËÆÃ²½¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÂ¾¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Û¤É¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤«¤â¤¤¤Æ¤ë¤·ÂçÊÑ¤ä¤í¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡Ä¤½¤ì¤°¤é¤¤¥¤¥ä¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£