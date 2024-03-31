日本高野連は３１日、Ｕ―１８日本代表候補選手強化合宿（４月４〜６日）に参加する３４人を以下の通り発表した。５人は春季大会と日程が重なったことや、負傷のため辞退した。

小倉全由監督「選考にあたり、投手力、守備力が高く、機動力のある選手を重要視しました。選手の推薦に関わった都道府県高等学校野球連盟など全ての皆様に心より感謝申し上げます。昨年、世界一となったスタッフから、今後のチーム作りにとって極めて重要な合宿になるとアドバイスをいただいています。この合宿が新しいＵ―１８高校日本代表チームの船出となり、改めて身が引き締まる思いです。選手たちに、日本代表候補としての自覚、矜持を伝え、スタッフ皆で日本が目指す野球を共有し合う３日間にしたいと考えています。積極的にコミュニケーションを取り合い、充実した合宿になるよう努めます」

投手（１６人）

◆高橋 幸佑 北 照

◆金渕 光希 八戸工大一

◆桜井 椿稀 鶴 岡 東

桜田 隆誠 山梨学院

※坂井 遼 関東第一

◆高橋 駿臥 中 越

高橋 海斗 敦賀気比

中崎 琉生 京都国際

平嶋 桂知 大阪桐蔭

間木 歩 報徳学園

今朝丸裕喜 報徳学園

山口 瑛太 創志学園

◆石津 慶大 広島新庄

高尾 響 広 陵

吉岡 暖 阿南光

◆西尾 海純 長崎日大

捕手（３人）

箱山 遥人 健大高崎

※熊谷俊乃介 関東第一

只石 貫太 広陵

内野手（１４人）

吉川 勇大 青森山田

◆湯浅 桜翼 仙台育英

武田 勇哉 常総学院

◆石塚 裕惺 花咲徳栄

高山裕次郎 健大高崎

颯佐 心汰 中央学院

※◆片井 海斗 二松学舎大付

※高橋 徹平 関東第一

西口 友翔 敦賀気比

石見 颯真 愛工大名電

豊島 虎児 創志学園

土居 湊大 広 陵

◆山畑真南斗 明徳義塾

石田 智能 明 豊

外野手（６人）

◇吉田 翔輝 大阪桐蔭

境 亮陽 大阪桐蔭

浜本 遥大 広 陵

◆百々 愛輝 英 明

木村 留偉 明 豊

正林 輝大 神村学園

◆はセンバツ不出場、※は春季大会のため不参加、◇は負傷により辞退