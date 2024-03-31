日本高校野球連盟は31日、U18（18歳以下）日本代表候補強化合宿に参加する39選手（いずれも3年生）を発表した。

合宿は4月4〜6日に関西地区で行われる。候補選手は次の通り。（※は春季大会のため不参加。◇はけがのため辞退）

健大高崎の箱山

【投手】高橋幸佑（北海道・北照）、金渕光希（青森・八戸工大一）、桜井椿稀（山形・鶴岡東）、桜田隆誠（山梨学院）、※坂井遼（東京・関東第一）、高橋駿臥（新潟・中越）、竹下海斗（福井・敦賀気比）、中崎琉生（京都国際）、平嶋桂知（大阪桐蔭）、間木歩（兵庫・報徳学園）、今朝丸裕喜（同）、山口瑛太（岡山・創志学園）、石津慶大（広島新庄）、高尾響（広島・広陵）、吉岡暖（徳島・阿南光）、西尾海純（長崎日大）

【捕手】箱山遥人（群馬・健大高崎）、※熊谷俊乃介（関東第一）、只石貫太（広陵）、石田智能（大分・明豊）

【内野手】吉川勇大（青森山田）、湯浅桜翼（宮城・仙台育英）、武田勇哉（茨城・常総学院）、石塚裕惺（埼玉・花咲徳栄）、高山裕次郎（健大高崎）、颯佐心汰（千葉・中央学院）、※高橋徹平（関東第一）、※片井海斗（東京・二松学舎大付）、西口友翔（敦賀気比）、石見颯真（愛知・愛工大名電）、豊島虎児（創志学園）、土居湊大（広陵）、山畑真南斗（高知・明徳義塾）

【外野手】◇吉田翔輝（大阪桐蔭）、境亮陽（同）、浜本遥大（広陵）、百々愛輝（香川・英明）、木村留偉（明豊）、正林輝大（鹿児島・神村学園）