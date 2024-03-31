川崎競馬場で4月3日(水)に行われる川崎記念(4歳上・JpnI・ダ2100m)の枠順が確定した。

前走でダイオライト記念を圧勝したセラフィックコールは2枠2番、佐賀記念で復活を果たしたノットゥルノは4枠4番に入った。

そのほかにも、川崎2100mは2戦2勝のグランブリッジ、ホッカイドウ競馬のエース格シルトプレなどが出走を予定している。発走予定日時は3日(水)の20時10分。枠順は以下の通り。

左から枠番、馬番、馬名

( )内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 シルトプレ(牡5、石川倭、北海道・米川昇)

2-2 セラフィックコール(牡4、B.ムルザバエフ、栗東・寺島良)

3-3 キャッスルブレイヴ(牡5、西啓太、船橋・渋谷信博)

4-4 ノットゥルノ(牡5、武豊、栗東・音無秀孝)

5-5 エブリワンブラック(牡7、藤本現暉、川崎・山崎裕也)

6-6 グロリアムンディ(牡6、坂井瑠星、栗東・大久保龍)

6-7 アイコンテーラー(牝6、松山弘平、栗東・河内洋)

7-8 グランブリッジ(牝5、川田将雅、栗東・新谷功一)

7-9 ディクテオン(セ6、本田正重、栗東・吉岡辰弥)

8-10 ライトウォーリア(牡7、吉原寛人、川崎・内田勝義)

8-11 デルマルーヴル(牡8、山崎誠士、川崎・山崎裕也)