PlayStation 5(PS5)の改良モデルとして「PS5 Pro」の開発をソニーが進めていることが報じられています。新たに、PS5 Proでプレイすることで解像度やフレームレートが改善されるタイトルには、「PS5 Pro Enhanced」というラベルが付くと海外ゲームメディアのInsider Gamingが報じました。EXCLUSIVE - PS5 Pro Enhanced Requirements Detailed - Insider Gaming

https://insider-gaming.com/ps5-pro-enhanced-details/The ‘PS5 Pro Enhanced’ label could mean constant 60fps and ray-tracing - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/3/30/24116580/ps5-pro-enhanced-label-specs-ray-tracing-60fps-pssr-4k-upscalingInsider Gamingは、PS5 Proでプレイすることで解像度やフレームレートが向上するタイトルに付けられる「PS5 Pro Enhanced」というラベルに関する情報を独自に入手したと報じています。なお、ソニーの社内ではPS5 Proの開発時のコードネームが「Trinity」となっていることから、ラベルは「Trinity Enhanced」と呼ばれているそうです。「Enhanced」ラベルはソニーがPlayStation 4 Proをリリースした際にPlayStationエコシステムに導入されたそうです。この「Enhanced」ラベルは、PlayStation 4 Proの改良されたハードウェアを利用することで、PS4ゲームのフレームレートや解像度が向上することを意味します。そして、ソニーは以下の3つの要件を組み合わせた「PS5 Pro専用のグラフィックモード」をPS5タイトルが提供することを望んでいるそうです。・PSSR(PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)により解像度を4Kにアップスケール可能・フレームレートが60fpsで安定・レイトレーシング効果を追加あるいは強化可能PSSRはPS5 Proで登場することが予想されている機能で、NVIDIAのDLSSやAMDのFSRのようなアップスケーリングに機械学習を用いたテクノロジーになるとウワサされています。Insider Gamingが入手した文書によると、PS5 Proは28%高速になったメモリ(RAM)とPS5よりも67%サイズアップしたことで45%も高速になったGPUを搭載しており、これによりPS5 ProはPS5よりも45%高速になり、レンダリング速度は2倍になるとのことです。なお、PS5 Proのリークされたスぺックについては以下の記事にまとめています。ソニーがPS5の最大3倍高速な「PS5 Pro」を2024年末にリリースする可能性 - GIGAZINEソニーは以下の要素のいずれかを満たしている場合、PS5タイトルに「PS5 Pro Enhanced」ラベルを付ける予定のようです。・PS5で固定解像度で実行されるタイトルのターゲット解像度を向上させられる。・PS5で可変解像度で実行されるタイトルのターゲット解像度を向上させられる。・PS5で固定フレームレートで実行されるタイトルのターゲットフレームレートを向上させられる。・PS5 Proの組み込みレイトレーシング機能に対応している。なお、PS5 ProのリークされているCPUのスペックから「GTA VIのような要求スペックの高いゲームにおいて、PS5 Proはフレームレート60fpsで動作することができない」という意見もありますが、これについてInsider Gamingは「PS5 ProのCPUはPS5のCPUと同一ですが、動作周波数が10%増加しています」と指摘しています。