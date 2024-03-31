½Õ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡£µ¤¸õ¤ÈÉþÁõ¡¢Î¹»ÙÅÙ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î½Õ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬½»¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½Õ¤Îµ¤¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢½Õ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤ÊÉþÁõ¤ä»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤Î¤´Í½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½Õ¡£ÆüËÜ¤È¤Îµ¤¸õ¤Î¤Á¤¬¤¤
ÆüËÜ¤Ç¤Ï3·î¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ë½Õ¤é¤·¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£´¨¤µ¤âÏÂ¤é¤®¡¢ºù¤Î²Ö¤¬ºé¤»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤È¤Æ¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤ë¥Ñ¥ê¤òÎã¤Ë¤¢¤²¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¤Ç¤â3·î¤Ë¤Ê¤ë¤È½Õ¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï13¡îÄøÅÙ¡£ÆüÃæ¤ÏÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¤Ï5¡îÁ°¸å¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ë¸ü¼ê¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃë´Ö¤â¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤ºÅß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
4·î¤Ë¤Ê¤ë¤È½ù¡¹¤Ë½Õ¤é¤·¤¤ÃÈ¤«¤ÊÆü¤¬Áý¤¨¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ï17¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï°ì·å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä·Ú¤á¤Î¥³¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥È¤Î²¼¤Ë¤ÏÇö¼ê¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¤òÃå¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤ÇÇöÃå¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
5·î¤ËÆþ¤ë¤È¹¹¤ËÃÈ¤«¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï20¡î¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï11¡î¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½Õ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çö¼ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢·ÚÎÌ¤Î¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ñ¥ê¤ÈÅìµþ¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÊý¤¬¾¯¤·È©´¨¤¯½Õ¤Îµ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ï¤Ò¤ÈÂÃÙ¤á¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à
¡°áÎà
ÆüËÜ¤Ç¤Ï5·î¤ËÆþ¤ë¤ÈÆüÃæ¤ÏÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï½Õ¤òÄÌ¤·¤Æ´ðËÜÅª¤ËÄ¹Âµ¤ÇÂç¾æÉ×¡£
½Õ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾åÃå¤ä¡¢½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¤°áÎà¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢T¥·¥ã¥Ä¤äÇö¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Îä¤¨¹þ¤àÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¥é¥¤¥È¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¡£
¥é¥¤¥È¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥È²¼¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃå¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëµ¤²¹¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ó¤Ë´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤Î¾å¤«¤é±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤È»È¤¤²ó¤»¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ú¥é´Õ¾Þ¤ä¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£
¢»ç³°ÀþÂÐºö
4·îº¢¤«¤é½ù¡¹¤ËÆüº¹¤·¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤âÁý¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤äË¹»Ò¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¹ß±«ÂÐºö
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¾®±«¤ä°ì»þÅª¤Ê¹ß±«¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢·ÚÎÌ¤Î¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤ËÉ¿å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä±«¥¬¥Ã¥Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï»±¤ò¤µ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÉ¿å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤é´Ñ¸÷Ãæ¤âÆ°¤¤ä¤¹¤¯´¨¤µÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¾®ÊªÎà
Î¹¹ÔÃæ¤ÏÉþ¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¾®ÊªÎà¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤äË¹»Ò¤Ï´¨¤µÂÐºö¤äÆü¾Æ¤±ËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤Ë¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÉþ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¾®Êª¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¯¾å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÀÐ¾ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·¤¤ÏÍú¤´·¤ì¤¿Êâ¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼ã¤¤Êý¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉ¨¾å¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡£Ãå¿´ÃÏ¤ä²÷Å¬¤µ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£·¤¤â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÆ±·Ï¿§¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ëº¹¤·¿§¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤ò¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òÄù¤á¤¿¤ê¡¢åºÎï¤á¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Î®¹Ô¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤À¤±¤òÄ¹¤¯Ãå²ó¤·¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¡¤ÎÆü¤âÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÄ¶¸Ä¿Í¼çµÁ&¼«Í³¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¡¹
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Õ¤Î²Ö¤È¸À¤¨¤Ðºù¤äÇß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½Õ¤ò¹ð¤²¤ë²Ö¤È¤·¤Æ¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬Á´À¹´ü¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤ò¤·¤¿¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ´Ý¤¤²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤È´Ý¤¤²Ö¤Î·Á¤«¤éÂÀÍÛ¤òÏ¢ÁÛ¤·¡¢Ä¹¤¯°Å¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅß¤Ë½Õ¤ÎÅþÍè¤ò»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Ë¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤ò¾þ¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬º¹¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼¼Æâ¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤âÉº¤¤¡¢ÃÈ¤«¤Ê½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
²¹ÃÈ¤ÊÆîÊ©¤Ë¤Ï¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë130km¤Î¥ß¥â¥¶³¹Æ»¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¥ß¥â¥¶º×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿3·î8Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤Ë¡¢¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤ò½÷À¤ËÁ÷¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤ÏÊÌÌ¾¡Ö¥ß¥â¥¶¤ÎÆü¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Îºù¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê²Ö¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÌÚ¤¬Â¿¤¯¡¢¤â¤·¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤Ïºù¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î²Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥ó¥¯¤äÇò¿§¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î3·î¤«¤é5·î¤Ïµ¨Àá¤¬Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬¥°¥Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5·î¤Î¥Ñ¥ê¤ÎÆüË×»þ´Ö¤Ï21»þÁ°¸å¤È¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃë´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç1Æü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Å·µ¤¤äµ¤²¹¤ÏÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ·¸õ¤ÏÎ¹¹ÔÆüÄø¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Ë¤ÏÎ¹¹ÔÀè¤ÎÅ·µ¤¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÅ¬¤ÊÉþ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê½Õ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª