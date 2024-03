BIGBANGのD-LITE、札幌ドーム初の音楽フェスに出演！記念ショットも公開「また会いましょう」

BIGBANGのD-LITEが、札幌ドーム開業以来初となるフェス型音楽ライブイベント「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2024」に出演した。30日、D-LITEの公式X(旧Twitter)では「ファンの方々の熱気で熱かった札幌! 皆さん、楽しい時間を過ごせましたか? 僕たち、すぐにまた会いましょう」という書き込みとともに、2枚の写真が掲載された。写真には、笑顔でポーズをとるD-LITEの姿が収められている。

イベントには彼の他に、ゴールデンボンバー、Tani Yuuki、Novelbright、ファンキー加藤、Hey! Say! JUMPらが出演した。D-LITEは今月5日、アンプラグドな楽器の構成と叙情的なメロディーが調和をなした新曲「Falling Slowly」をリリース。ミュージックビデオには俳優のキム・ソンホとムン・ガヨンが出演し、注目を集めた。その後、韓国で初の単独ファンデー「D's ROAD in SEOUL」を開催し、ファンに笑いと感動をプレゼントした。4月13日からは、約7年ぶりとなる日本ライブツアー「D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D's IS ME”」を繰り広げる予定だ。