K-POPは今や“逆ヒット”が当たり前？プラットフォームなどの恩恵を受ける韓国歌手たち

自分の歌が多くの人に愛されるのは、すべての歌手の夢であり目標である。

しかし、1年間に数多くの曲が発表される音楽市場で、大衆に大きな人気を得るのはほんの一握りだ。

また、時代が変化し、国内歌謡のジャンルも多角化され、リスナーたちもやはり流行の曲を聞くというよりは、自分の好みによってプレイリストを作っているため、どんな歌が人気を集められるか予測するのはさらに難しくなった。

しかし、このような傾向が強くなるにつれ、予想外に注目を浴びはじめた歌も生まれ始めた。発売直後は順位圏にも入らなければ、そのまま忘れられた曲が、数年が経って、思いもよらぬきっかけで遅れてスポットライトを浴び、一気にチャート上位入りを果たし、大衆から愛されるケースも多くなった。まさに“逆走行の時代”が来たのだ。

ベテランたちも恩恵の対象に!

歌謡界で逆走行という単語が注目を集め始めたのはアイドルグループEXIDの『UP&DOWN』からだ。

EXIDは2014年8月、『UP&DOWN』を発表したが、当時は大きく注目されることはなかった。しかし、10月頃に行われたイベント会場でのチッケム(1人のメンバーを追って撮った動画)がSNSなどで話題となり、爆発的な人気を集めた。5カ月ぶりに音楽番組で1位のトロフィーを手にしたEXIDは、その名前を大衆に確実に刻印させ、逆走行に成功した。

その後、逆走行曲はたびたび登場した。

歌手ユン・ジョンシンの『Like it』もまたライブクリップが話題となり、発売から2カ月越しに音源チャートで100位圏から1位まで急上昇、ガールズグループBrave Girlsは2021年のユーチューブのとある動画を通じて『Rollin'』が4年ぶりにチャート1位を席巻し解散の危機から抜け出し、その年のシンドロームとなった。 最近になって、逆走行曲がさらに頻繁に誕生している。

SNSがもたらす良い影響

有名バラエティ番組で紹介された曲はもちろん、ユーチューブの密着映像、ライブクリップで注目された曲、これに加えてTikTokやリールス、チャレンジ企画を通じて世界的な人気を集める曲が逆走行の主人公になっている。

2022年、デビュー17年目だったユンナはその年の3月に発表した『Event Horizon』『Oort Cloud』などが密着映像を通じて口コミで広がり逆走行に成功し、安定の人気を保つIUもやはり2021年の『Hold my hand』がコンサート映像が話題になり、10年ぶりに再び人気を集めた。

新人ガールズグループだったH1-KEYも昨年、『Rose Blossom』で逆走行を記録、1年以上人気を誇り、ボーイズグループDAY6は軍白期にもかかわらず、6年前に発表した『You Were Beautiful』と4年前に発表した『Time of Our Life』でダブル逆走行に成功した。

EXOは昨冬、ショーツ動画の「初雪チャレンジ」が人気を集め、2013年に発表した『The First Snow』が10年ぶりに逆走行し、音源チャート1位、音楽番組のトップに立った。Dynamic Duoもまた、2014年に発表した『AEAO』が昨年ショート動画から口コミで広がり、9年ぶりに再び日の目を見ることになった。

このように逆走行の曲が増えるにつれ、発売時期や発売直後の順位よりは良い音楽と目立つパフォーマンスなどに焦点が当てられている。

どの時期にどのようなやり方で逆走行になるかは分からないため、後にでもヒットが可能だという希望が生まれたのだ。 今は一つの現象として定着した逆走行トレンドが今後どのように続くのか注目が集まる。

