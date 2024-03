HEY-SMITHのトロンボーン・かなすが、2024年いっぱいでライブ活動を休止することを発表した。かなす(Tb)は、自身の病気であるジストニアの治療、及び妊娠活動をする為に、2024年内のライブをもってバンドのライブ活動を休止する。2025年以降、かなすの復帰までサポートメンバーを迎えてHEY-SMITHのライブ活動は継続する予定。バンドの公式SNSでは「正直なところ、バンドが経験した事のない状況で、不安になる部分もありますが、メンバー6人一丸となって、さらにヤバいバンドになって帰って来れることを願っての決断です。」と綴られた。

<HEY-SMITH「Rest In Punk Tour」Final Series>

2024.4.20(土) 北海道 Zepp Sapporo w/マキシマム ザ ホルモン

2024.4.26(金) 福岡・Zepp Fukuoka w/04 Limited Sazabys

2024.5.12(日) 宮城・仙台GIGS w/SUPER BEAVER

2024.5.14(火) 愛知・Zepp Nagoya w/ハルカミライ

2024.5.15(水) 愛知・Zepp Nagoya w/ハルカミライ

2024.5.26(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside w/KUZIRA

2024.5.27(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside w/Fear, and Loathing in Las Vegas

2024.6.2(日) 東京・Zepp Haneda w/SiM

2024.6.3(月) 東京・Zepp Haneda w/My Hair is Bad

2024.6.8(土) 沖縄・音市場 w/10-FEET



[チケット] 前売4,600円

一般発売中

https://eplus.jp/heysmith/

<HEY-SMITH「Rest In Punk Tour」>

2023.11.16(木) Zepp Shinjuku w/Voo Doo Glow Skulls(U.S)

2023.11.17(金) 横浜BAY HALL w/Voo Doo Glow Skulls(U.S)

2023.11.20(月) 名古屋DIAMOND HALL w/Voo Doo Glow Skulls(U.S)

2023.11.21(火) 心斎橋BIGCAT w/Voo Doo Glow Skulls(U.S)

2023.11.23(木祝) 滋賀U☆STONE w/ENTH

2023.11.25(土) 高知X-pt. w/ENTH

2023.12.8(金) 高松オリーブホール w/EGGBRAIN

2023.12.12(火) 松阪M’AXA w/Maki

2023.12.14(木) 浜松窓枠 w/Maki

2024.1.6(土) 和歌山SHELTER w/KUZIRA

2024.1.8(月祝) 米子AZTiC laughs w/KUZIRA

2024.1.10(水) 岡山YEBISU YA PRO w/KUZIRA

2024.1.13(土) 山口RISING HALL w/キュウソネコカミ

2024.1.14(日) 広島CLUB QUATTRO w/キュウソネコカミ

2024.1.17(水) 京都MUSE w/ジャンキー58%

2024.1.20(土) 奈良EVANS CASTLE HALL w/SHANK

2024.1.21(日) 岐阜club-G w/SHANK

2024.1.23(火) 甲府CONVICTION w/HOTSQUALL

2024.1.25(木) 川崎CLUB CITTA’ w/Wienners

2024.1.27(土) 新潟LOTS w/locofrank

2024.2.8(木) 渋谷Spotify O-EAST w/Fat tofu(U.S)、MAYSON’s PARTY

2024.2.10(土) 松山WstudioRED w/ROTTENGRAFFTY

2024.2.12(月祝) 大分DRUM Be-0 w/ROTTENGRAFFTY

2024.2.14(水) GORILLA HALL OSAKA w/Fat tofu(U.S)、MAYSON’s PARTY

2024.2.15(木) 神戸太陽と虎 w/MAYSON's PARTY

2024.2.18(日) 鹿児島CAPARVO HALL w/SIX LOUNGE

2024.2.20(火) 小倉FUSE w/SIX LOUNGE

2024.2.21(水) 佐賀GEILS w/SIX LOUNGE

2024.2.23(金) 長崎DRUM Be-7 w/BLUE ENCOUNT

2024.2.25(日) 熊本B.9 V1 w/BLUE ENCOUNT

2024.3.9(土) 仙台Rensa w/GOOD4NOTHING

2024.3.10(日) 郡山HIPSHOT JAPAN w/GOOD4NOTHING

2024.3.12(火) 宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2 w/GUMX

2024.3.13(水) 熊谷HEAVEN'S ROCK VJ-1 w/GUMX

2024.3.20(水) 函館club COCOA w/SHADOWS

2024.3.23(土) 小樽GOLDSTONE w/SHADOWS

2024.3.24(日) 旭川CASINO DRIVE w/SHADOWS

2024.3.30(土) 青森Quarter w/Dizzy Sunfist

2024.4.1(月) 山形ミュージック昭和Session w/Dizzy Sunfist

2024.4.3(水) 長野CLUB JUNK BOX w/THE ORAL CIGARETTES

2024.4.4(木) 金沢EIGHT HALL w/THE ORAL CIGARETTES

2024.4.6(土) 秋田Club SWINDLE w/dustbox

2024.4.7(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE w/dustbox

2024.4.9(火) 水戸LIGHT HOUSE w/TENDOUJI

2024.4.10(水) 千葉LOOK w/TENDOUJI



[チケット] 前売4,400円

https://eplus.jp/heysmith/

<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>

日程:2024年10月26日(土)、27日(日)

会場:大阪・泉大津フェニックス

詳細後日発表

http://haziketemazare.com/2024/

かなす自身も「治療も妊活もどちらも簡単な事ではないですが、全力で取り組み、絶対に戻ってくる気持ちでいます!」と語った。HEY-SMITHは現在、TVアニメ『東京リベンジャーズ』天竺編エンディング主題歌「Say My Name」を含む11曲入りの最新アルバム『Rest In Punk』を提げた全国ツアー<Rest In Punk Tour>を開催中。4月20日Zepp SapporoからスタートするツアーのFinal Seriesのチケットも一般発売中。◆ ◆ ◆【HEY-SMITH コメント】メンバーのかなす(Tb)が、自身の病気(ジストニア)の治療に専念する為と、妊娠活動をする為、2024年いっぱいでライブ活動を休止します。復帰に関しては、治療と妊活に専念してみないとどうなるか分からない事ではありますが、とにかく頑張ってみます!2025年以降は、かなすの復帰までサポートメンバーを迎えてライブ活動をしたいと思っていますが、現状はまだ何も決まっていません。今までのようなライブ本数は出来なくなると思います。今年のうちにたくさん会いに来ていただけると嬉しいです!正直なところ、バンドが経験した事のない状況で、不安になる部分もありますが、メンバー6人一丸となって、さらにヤバいバンドになって帰って来れることを願っての決断です。真剣にバンド活動を続けていくので、これからもHEY-SMITHをよろしくお願いします!HEY-SMITH【Trombone かなす コメント】私、HEY-SMITHトロンボーンのかなすは、2024年いっぱいでライブ活動を休止する事になりました。HEY-SMITHのメンバー、スタッフ、関係者の皆様、そしてこの6人でのライブを楽しみにしてくださってるファンの皆様には私個人の事で活動を制限させてしまって申し訳ないです。私の意見を受け入れてくれたメンバーと会社には本当に感謝しています。治療も妊活もどちらも簡単な事ではないのですが、全力で取り組み、絶対に戻ってくる気持ちでいます!一生懸命頑張るのでこれからも変わらずにHEY-SMITHをよろしくお願いします!HEY-SMITH Trombone かなす◆ ◆ ◆