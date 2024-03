カフェオレ＆ミルクティー味追加！日本新薬「WINZONE SOY PROTEIN PERFECT CHOICE」

日本新薬のスポーツサプリメント「WINZONE」シリーズより、「WINZONE SOY PROTEIN PERFECT CHOICE (ウィンゾーン ホエイプロテイン パーフェクトチョイス)」の「まろやかカフェオレ風味」と「北海道ミルクティー風味」の2種類が発売されました。

日本新薬「WINZONE SOY PROTEIN PERFECT CHOICE (ウィンゾーン ホエイプロテイン パーフェクトチョイス)」

商品名 :WINZONE WHEY PROTEIN PERFECT CHOICE

(ウィンゾーン ホエイプロテイン パーフェクトチョイス)

まろやかカフェオレ風味

北海道ミルクティー風味

内容量 :1袋 (1kg)

価格 :3,450円(税込)

■アンチ・ドーピング認証:INFORMED-CHOICE 取得

■発売日 :2024年3月28日(木)

■販売場所 :日本新薬ヘルスケア公式ショップ

(https://www.nippon-shinyaku-shop.com/)

WINZONEのコンセプトは『本気で何かに挑戦する人を支えたい』であり、同社はWINZONEがすべてのアスリートに支持されるスポーツサプリメントブランドとなることを目指しています。

日本を代表するトップアスリートからスポーツ愛好家まで幅広くご愛用いただいている「WINZONE WHEY PROTEIN PERFECT CHOICE」に「まろやかカフェオレ風味」と「北海道ミルクティー風味」の2種類が新たに加わりました。

1. 栄養成分が充実

厳選したホエイを使用し、11種のビタミンと4種のミネラルを配合したプロテインです。

1食あたり、約20gのたんぱく質、そのうち食事などから摂取しなければならない必須アミノ酸(EAA※1)を約10,600 mg、筋肉を作るために大切なアミノ酸(BCAA※2)を約5,000 mg含んでいます。

そして、アミノ酸スコア※3は100となっています。

さらに、1日あたりの栄養素等表示基準値の約3分の1量のビタミン11種を補給することができ、カルシウム、マグネシウム、鉄そして亜鉛も含んでいます。

良質なたんぱく質と同時にビタミンとミネラルを摂取することで、健康的なカラダづくりをサポートします。

2. 世界に認められたおいしさ 〜優秀味覚認証の取得〜

細かい粒子にすることにより、「飲みやすさ」や「溶けやすさ」をアップしています。

さまざまな風味のラインナップを揃えており、今回新発売した「北海道ミルクティー風味」を含め「サワーストロベリー風味」、「本格抹茶風味」、「完熟マンゴーミルク風味」、「爽快サワーパイン風味」「濃厚ご褒美バニラ風味」「濃厚リッチチョコ風味」は、商品のおいしさを評価する国際的な味覚認証であるInternational Taste Institute※4の優秀味覚賞を受賞しました。

今後、「まろやかカフェオレ風味」についても認証取得を目指します。

3. 製薬会社基準の品質とアンチ・ドーピング認証取得

品質マネジメントシステムの国際規格認証工場で、厳しい規格に基づき製造しています。

また、アンチ・ドーピング認証のグローバルスタンダードであるINFORMED-CHOICE※5を取得しており、アスリートの皆さまも安心して摂っていただけます。

4. トータルパフォーマンス

成分品質、味、溶けやすさ、アンチ・ドーピング認証、国内製造そして価格とすべてにおいて妥協のないパーフェクトチョイスとなるプロテインを目指しました。

※1:EAA

必須アミノ酸の総称。

必須アミノ酸とは、カラダの中で合成できないアミノ酸で、食物から補給しなければならないアミノ酸です。

必須アミノ酸は、BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)を含めて全部で9種類あり、カラダづくりに必要なアミノ酸として、筋肉の代謝に関わっています。

※2:BCAA

3種類の必須アミノ酸であるバリン、ロイシン、イソロイシンの総称。

枝分かれする構造のため、分岐鎖アミノ酸とも呼ばれます。

筋肉を構成する必須アミノ酸の30%以上を占め、運動時のエネルギー源として利用されるとともに、筋肉の代謝に深く関与します。

※3:アミノ酸スコア

食品中の必須アミノ酸の含有比率を評価するための数値です。

数値が100に近いほど、必須アミノ酸の含有量や含有率が理想的な食品と言えます。

※4:International Taste Institute

ITIロゴ

International Taste Instituteはブリュッセル(ベルギー)に本部を置き、世界中の食品・飲料品を評価する機構です。

世界トップクラスの一流シェフやソムリエたちが商品のおいしさを審査します。

※5:INFORMED-CHOICE

ICロゴ

スポーツサプリメントのグローバルスタンダードのアンチ・ドーピング認証プログラムで、WADA(世界アンチ・ドーピング機構)によって使用が禁止されている物質がサプリメントに混入していないかを、高度の分析技術と製造工場の監査によってチェックするシステムです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カフェオレ&ミルクティー味追加!日本新薬「WINZONE SOY PROTEIN PERFECT CHOICE」 appeared first on Dtimes.