カラー施術で宿泊券などがあたる！Nazuna「NYNY(ニューヨーク・ニューヨーク)」コラボレーションキャンペーン

京都のラグジュアリー町家旅館Nazunaと、関西に37店舗を展開する人気美容室「NYNY(ニューヨーク・ニューヨーク)」が夢のコラボレーション!

「NYNY」への来店でNazunaの宿泊券や食事券などが抽選で当たるキャンペーンを実施します。

Nazuna「春の桜とともに“美と癒しの旅”企画」

日々変化するお客様の要望やお悩みに的確に対応し、家族のようにお客様を大切にする姿勢が地域に愛される美容室「NYNY」。

お客様ひとりひとりと人間的なお付き合いができるおもてなしを心がけ、「おせっかい」を通して幸せを広げていくラグジュアリー町家旅館Nazuna。

美しさだけでなく、心の豊かさや癒しを感じてもらいたいという思いから「春の桜とともに“美と癒しの旅”企画」と題し、業界の垣根を超えた異色のコラボレーションが実現しました。

キャンペーンについて

期間内に「NYNY」の店舗でカラーリング施術を受けていただき、専用フォームからご応募くださったお客様のなかから、抽選で合計7名様にNazunaの宿泊券やお食事券、Nazunaオリジナル商品などをプレゼントします。

「NYNY」で髪色を美しく整え、Nazunaで心まで整えられる機会を提供します。

美容室「NYNY」のお近くの店舗は、公式サイトからお探しいただけます。

https://www.nyny.co.jp/salon/

キャンペーン概要

<キャンペーン詳細>

・期間

2024年4月1日(月)〜2024年4月30日(火)

・実施店舗

NYNY37店舗(京都・大阪・兵庫・滋賀)

・応募方法

(1) 期間中に「NYNY」に来店

(2) カラーリング施術をうける

(3) 応募券を受け取る

(4) 専用フォームから応募(※専用フォームは応募券に記載)

・応募コース

Aコース(1名):「Nazuna 京都 椿通」ペア宿泊券(朝夕食付き)

Bコース(1名):和牛料亭bungo「和牛コース」ペア食事券

Cコース(5名):Osekkai「琥珀糖 SORA AI」

■プレゼントについて

各コースのプレゼント内容について紹介します。

<Aコース>

「Nazuna 京都 椿通」ペア宿泊券(朝夕食付き)

Nazuna 京都 椿通は、明治時代に建てられた築110年以上の京町家が並ぶ路地一体をリノベーションした、全23棟の客室とレストランで構成される旅館です。

夕食と朝食がついた宿泊プランを1組2名様にプレゼントします。

その他の施設や各客室に関する情報など、詳しくは公式サイトにて確認してください。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-tsubaki-st/

Nazuna 京都 椿通

<Bコース>

和牛料亭bungo「和牛コース」ペア食事券

Nazuna 京都 椿通内にある和牛料亭bungoでは、“おおいた和牛”をはじめとした全国の和牛から、日本の四季を感じさせるお品までゆっくりと愉しむことができます。

非日常空間でいただく「おおいた和牛コース」(14,000円/税サ込)を1組2名様にプレゼントします。

「和牛コース」について詳しくは公式サイトで確認してください。

https://wagyuryotei-bungo.com/

和牛料亭bungo

<Cコース>

Osekkai「琥珀糖 SORA AI」

「琥珀糖 SORA AI」は、季節や時間によって移り変わる空のようすを和菓子の中に閉じ込めた、Nazunaのオリジナル商品です。

人工着色料を使用せず、自然由来のものでどれだけ美しく、おいしく作れるかにこだわった一品を5名様にプレゼントします。

商品ラインナップや詳細は公式オンラインショップで確認してください。

琥珀糖 SORA AI

琥珀糖 SORA AI

