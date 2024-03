“くるみパン甲子園”優勝メニューを販売！LA VIGNE AKIKO「SMILE広がるsubsサンドイッチ」

カリフォルニア くるみ協会は、「第1回くるみパン甲子園」で優勝に輝いた、おかやま山陽高等学校チームの作品「SMILE広がるsubsサンドイッチ」が、丁寧なパン作りで話題のLA VIGNE AKIKO池袋サンシャインシティアルパ店で、4月1日(月)より発売されます。

4月3日(水)は新発売を記念して優勝作品発表会を開催し、おかやま山陽高等学校チームによる店頭販売が行われます。

LA VIGNE AKIKO「SMILE広がるsubsサンドイッチ」

くるみパン甲子園は、高校生が自ら創作した“くるみパン”を発表する場として、カリフォルニア くるみ協会が昨年主催した全国大会です。

全国から高校生が3人1組のチームとなり、全国から応募があった17チームのうち、5チームが決勝大会で実技審査・試食審査に臨みました。

商品化の実現にともない、おかやま山陽高等学校のチームIndividuality Pieceは「著名なベーカリーであるLA VIGNE AKIKOさんで優勝作品が商品化することができ、チーム一同大変嬉しく思っています。

私たちのチームはみんなくるみが大好きです。

くるみの良さや魅力を伝えることで、くるみパンをみんなに好きになってもらいたいです。

くるみと相性の良い岡山名産物のサワラを取り入れた、今までにない高校生が考えるくるみパンに仕上げました。

多くのみなさんに食べてもらえると嬉しいです。」

とコメントしています。

カリフォルニア くるみ協会は、おかやま山陽高等学校チームの情熱と創造力が結集した「SMILE広がるsubsサンドイッチ」を通して、“新たなくるみパン”のアイデアや可能性を製パン業界へ提案するきっかけになるともに、スーパーフードくるみを通じた食の楽しみが、若い世代にも浸透・定着していくことを期待しています。

第1回くるみパン甲子園 優勝作品「SMILE広がるsubsサンドイッチ」

商品名:SMILE広がるsubsサンドイッチ

価格 :650円(税込)

販売期間:2024年4月1日(月)〜4月30日(火)

販売場所:LA VIGNE AKIKO 池袋サンシャインシティアルパ店

所在地 :東京都豊島区東池袋三丁目1番2号

サンシャインシティ専門店街アルパB1

営業時間:10:00〜20:00 (定休日なし)

販売場所:LA VIGNE AKIKO西早稲田店

所在地 :東京都新宿区西早稲田2丁目20-3

営業時間:9:00〜19:00/定休日:日曜・祝日

※4月1日(月)〜4月7日(日)は臨時定休

■「第1回くるみパン甲子園」優勝作品発表会

日時 :2024年4月3日(水)10:00-12:00

会場 :LA VIGNE AKIKO 池袋サンシャインシティアルパ店

東京都豊島区東池袋三丁目1番2号 サンシャインシティ専門店街アルパB1

参加者:おかやま山陽高等学校チーム「Individuality Piece 」、

カリフォルニア くるみ協会日本代表事務所スタッフ、

LA VIGNE AKIKOオーナーシェフ 池田 三香子氏、メディア

<会場最寄駅>

池袋駅(JR・東京メトロ・西武線・東武線)35番出口より徒歩約8分

東池袋駅(東京メトロ有楽町線)6・7番出口より地下通路で徒歩約3分

東池袋四丁目(サンシャイン前)停留場(都電荒川線)徒歩約4分

