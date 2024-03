2025年版カラーサンプル請求スタート！榮伸ランドセルブランド「conosaki」

榮伸は、2025年度conosakiランドセルのカラーサンプルの請求を開始します。

榮伸 2025年度conosakiランドセルカラーサンプル請求

conosaki ランドセルカラーサンプルはconosakiで展開しているランドセルのカラーチップが全て入っている特別仕様の冊子となっています。

実際のランドセルに使用している素材をお付けしていますので、お手元で「見て・触れて」色味と素材ごとの質感を確認できます。

もちろん費用はかかりません。

conosakiランドセルカタログや商品ページと合わせてランドセル選びにご活用ください。

※数に限りがあるため、在庫がなくなり次第、受付終了とさせていただきます。

■2025年度conosakiランドセルのカラーサンプルはLINEお友だち追加した方限定の特典となります。

conosaki LINE公式アカウントを友だち追加していただいた方に、送信されるカラーサンプル請求フォームのURLにアクセスいただき、必要情報を入力して、ご請求をお願いします。

ご請求いただいた方へ順次発送します。

【友だち追加方法】

下記URLまたは、LINEの友だち検索から「conosaki」と入力し、conosaki LINE公式アカウントの友だち追加をお願いします。

URL:

https://lin.ee/0BMJH7G

■conosaki 公式LINEの特徴

conosaki公式LINEアカウント

conosaki 公式LINEでは、登録いただいたユーザーの近隣で開催される展示会情報やお子さまに合ったランドセルの提案、知ってトクする情報を発信していきます。

さらに、ランドセルケアの方法やランドセルシリーズの特徴をわかりやすく説明したYouTube動画も発信し、お客さまのランドセル選びを全力でサポートします。

conosakiについて

conosaki は、福島工場で自社生産するオリジナルモデルランドセルです

conosakiは、福島県泉崎村に立地する榮伸ランドセル福島工場で自社生産するオリジナルモデルランドセルです。

ランドセルメーカーとして培ってきたもの作りの「技」と、四季を通して感じられる日本の「美」を感じる「あたたかみのあるやわらかな色」「シンプルで美しいデザイン」「細部にまでこだわりの詰まったディテール」が特徴となります。

これからはじまる六年間、素敵な時を刻んでほしいという私たちの想いが込められています。

子どもたちの笑顔のためにひと針ひと針ランドセルに想いを込めてこのさきをともに歩むランドセルをお届けしています。

2025年度のconosaki ランドセルラインアップは過去最大

conosakiが展開する2025年度向けランドセルは、これまでにないほどの多彩なラインアップを取り揃えています。

カラーバリエーション豊富な上、シンプルなランドセルからデザイン性のあるランドセル、新機能を搭載したランドセルまで幅広く取り扱っていますので、お子さまの好みのランドセルがきっと見つかるラインアップとなります。

軽さと使いやすさを追及した最軽量モデル!basie クラリーノ 半かぶせ

遊び心とアートの詰まった NEW モデル!○△□(まるさんかくしかく)

アウトドアのディテールを詰め込んだ NEW モデル!pastime(パスタイム)

ミラクルフィットシステ厶を搭載した次世代モデル!nouve(ヌーヴ)

conosakiオンラインストアはこちらから:

https://conosaki.net/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=release-20240327

conosaki ランドセルカタログはこちらから:

https://conosaki.net/catalog/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=release-20240327

